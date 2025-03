Adé Mittersill, herzlich Willkommen in Neustift: Der FC Schalke 04 hat einen neuen Partner für Sommer-Trainingslager gefunden.

Achtmal in den vergangenen neun Jahren ging die Sommer-Trainingslagertour für die Profis und die reisefreudigen Fans des FC Schalke 04 nach Mittersill. Im Jahr 2025 ändert sich das. Die Schalker bereiten sich vom 7. bis 14. Juli 142 Kilometer westlich von Mittersill in Neustift im Stubaital auf die Saison 2025/2026 vor, wie der Verein am Donnerstag verkündete.

Ein Vorteil für die Schalker: Eine lange Fahrt vom Flughafen zum Teamhotel entfällt - darüber hatten die Profis in den Vorjahren stets geklagt. Neustift liegt nur 28 Kilometer und damit lediglich rund 30 Bus-Minuten vom Flughafen Innsbruck entfernt.

„Das Sommer-Trainingslager ist eines der Herzstücke jeder Saisonvorbereitung. Umso mehr freuen wir uns, mit Stubai Tirol einen anerkannten Gastgeber für diese wichtige Zeit zu haben“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04. „Mit der Unterstützung der vielen Schalker vor Ort in Neustift wird sich die Mannschaft bestmöglich auf die neue Spielzeit vorbereiten.“

Schalkes Termine in der Sommervorbereitung 2025

Samstag, 28. Juni: „Best of Grafschaft“ - FC Schalke 04

Samstag, 5. Juli: 1. FC Bocholt - FC Schalke 04

7. bis 14. Juli: Trainingslager in Neustift im Stubaital

1. August: Saisonstart 2. Bundesliga