Schalke: Drei Ausfälle und zwei defensive Fragezeichen vor Hannover-Heimspiel

Schalke feierte zuletzt zwei Siege in Serie. Trainer Kees van Wonderen will jetzt mehr.

Drei Siege feierte der FC Schalke in den letzten vier Zweitliga-Partien. Damit steht Schalke in Liga 2 zwischen Gut und Böse. Nach unten und oben klafft eine große Lücke.

Dementsprechend kann die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen befreit in das Heimspiel am Freitag (18:30 Uhr) gegen Hannover 96 gehen. Doch die jüngsten Erfolge haben den Trainer hungrig gemacht, er möchte jetzt mehr: "Wenn du ein Spiel gewonnen hast, willst du das zweite und dritte auch gewinnen. Das ist das Ziel als Sportler. Jetzt geht es ums Miteinander, auch das dritte Spiel zu gewinnen, auch die Fans waren unglaublich in den letzten Spielen."

Personell werden drei Spieler ausfallen, bei Emil Hojlund und Moussa Silla hofft der Coach, dass die beiden Angreifer nach der Länderspielpause wieder in die Mannschaft integriert werden können.

Zum Personal sagte er zudem: "Ron Schallenberg ist zurück im Mannschaftstraining. Bulut und Kalas sind noch nicht ganz schmerzfrei, wir müssen schauen, was wir da machen können."





Defensiv weiß der Trainer also noch nicht, wer ihm zur Verfügung steht. Was er weiß, der Gegner aus Hannover kassiert wenige Gegentore. Seine Meinung: "Hannover ist eine starke, gut organisierte Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren, die in diesem Jahr noch nicht verloren hat. Wir bereiten uns auf einen Gegner vor, der nicht so viel zulässt. Dennoch müssen wir die Lücken finden."

Was van Wonderen auch weiß, zuletzt hatte Schalke das nötige Spielglück. Dementsprechend muss sich die Mannschaft steigern, um weitere Siege einfahren zu können.

Seine Ansage: "Wir brauchen jede Woche unsere Spielidee, die wir weiterentwickeln müssen. Die erste Halbzeit in Berlin war gut, die zweite eher weniger. Das ist Fakt. Dass wir dann das nötige Glück brauchen, das ist auch Fakt. Man möchte jede Woche die beste Qualität auf dem Platz bringen. Wenn Spieler fehlen, kann es auch schwer werden. Dann ist das Wichtigste, trotzdem die Punkte zu holen."

So könnte der FC Schalke gegen Hannover 96 spielen

Karius - Bulut, Kalas, Schallenberg, Donkor - Bachmann, Seguin - Aydin, Karaman, Antwi-Adjei - Ba

Es fehlen: Hamache (Achillessehnenverletzung), E. Höjlund (Oberschenkelverletzung), Sylla (Faserriss)

Sperren drohen: Bachmann, Grüger, Kaminski, Mohr, Murkin