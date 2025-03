Bleibt Loris Karius auch in der kommenden Saison die Nummer 1 des FC Schalke 04? Die Bosse wünschen sich das. Klar ist es aber nicht.

Nur zwei Spiele hat Loris Karius für den FC Schalke 04 absolviert, bei den Fans der Königsblauen ist er schon beliebt, als sei er seit vielen Jahren Stammkeeper. Sowohl nach dem 1:0 gegen Preußen Münster (da war er der beste Mann auf dem Platz) als auch nach dem 2:1 in Berlin (da wackelte er in einer Szene) wählten sie ihn zum „Schalker des Spiels“.

Es ist für den 31-Jährigen eine Märchengeschichte. Eben noch stand seine ganze Karriere auf der Kippe, nun spielte er vor 70.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Eben noch war er vereinslos, jetzt scheint ihm noch eine jahrelange Torwart-Zukunft bevorzustehen. Doch wo?

Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau Youri Mulder

„Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau“, sagte Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball, nach Karius‘ Verpflichtung im Januar. Und doch war sie ein Risiko: Jahrelang hatte Karius nur trainiert, aber kaum Spielpraxis gesammelt. Beim FC Liverpool saß er zum Schluss auf der Tribüne, bei Newcastle United und Union Berlin war er Ersatztorwart.

Zwischen Juli und Dezember 2024 hatte er keinen Verein, dachte über sein Karriereende nach. Wenn er in den sozialen Medien auftauchte, dann meist neben seiner in Italien bekannten Frau Diletta Leotta (DAZN-Moderatorin, neun Millionen Follower bei Instagram). Berichte über ihn erschienen kaum noch in den Sportteilen, sondern im Boulevard. Bevor er Leotta heiratete, war er mit TV-Moderatorin Sophia Thomalla liiert.

Auf Schalke zeigt Karius nun, dass er seinen Beruf noch sehr, sehr gut beherrscht. Er beweist, warum er einst von Jürgen Klopp zum FC Liverpool geholt wurde. In der Saison 2017/2018 hatte er seinen Leistungshöhepunkt, bestritt 33 Spiele für die Reds. Im bekanntesten aber wurde er aus traurigen Gründen berühmt: Im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) unterliefen ihm zwei spielentscheidende Fehler.

Sein Vertrag bei den Königsblauen gilt bis Saisonende, eine Option haben beide Seiten schriftlich nicht festgehalten, sondern mündlich abgesprochen, über eine gemeinsame Zukunft zu sprechen, wenn die Rückrunde sportlich erfolgreich verläuft. Danach sieht es nun aus. Dass sich Karius auf Schalke wohlfühlt, ist im Training zu spüren und auch bei den Spielen. Stammtorwart bei einem Traditionsverein zu sein, so hat er sich das vorgestellt.

Aus Beraterkreisen ist zu hören, dass sich Karius sehr gut vorstellen kann, einen neuen Vertrag auf Schalke zu unterschreiben und die aktuell vakante Rückennummer 1 zu übernehmen. Die erste Hürde: Karius will noch einmal erstklassig spielen in seiner Karriere, dieser Wunsch stimmt aber mit Schalkes Perspektive überein. Schon in der kommenden Saison will Schalke ins obere Drittel der Zweiten Liga.

Und es gibt noch einen Punkt, der einem Deal im Wege steht: Gemeinsam mit seiner Frau und dem kleinen Töchterchen Aria hat er seinen Hauptwohnsitz in Mailand, jeden freien Tag verbringt Karius in Italien. Wegen des TV-Jobs seiner Frau sind Gegenbesuche nicht so einfach. Die Schalker Sorge nach unseren Informationen: Erhält Karius einen Anruf aus der Serie A oder Serie B, könnte S04 schnell chancenlos sein. Allein in der Lombardei gibt es acht Profiklubs, die ohne Umzug erreichbar wären (AC und Inter Mailand, Hellas Verona, Atalanta Bergamo, AC Monza, Cremonese, Brescia, Montava).

Und selbst nach Turin und Umgebung wären es lediglich zwei Stunden mit dem Auto, nicht unerreichbar. Bleiben allerdings interessante Angebote aus Italien aus, ist eine Einigung zwischen Schalke und Karius wahrscheinlich. Von Düsseldorf oder Köln/Bonn ist Mailand täglich mehrfach erreichbar, die Flugdauer beträgt überschaubare anderthalb Stunden.

Beeilen muss sich Karius mit einer Entscheidung nicht, konkrete Gespräche haben auch noch nicht stattgefunden. Ewigkeiten wollen die Schalker aber nicht warten. Aus der aktuellen Saison haben sie gelernt: Sie wollen mit einer unumstrittenen Nummer 1 in die Saison gehen, mit der sich alle sportlich identifizieren können.