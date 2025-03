Die Schalker enthüllen die Kabinen-Ansprache von Kenan Karaman vor dem Hertha-Spiel. Thematisiert werden darin auch die vielen mitgereisten S04-Fans.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC am zurückliegenden Wochenende führte Kenan Karaman die Mannschaft des FC Schalke 04 auf dem Feld und auch beim Feiern mit den Fans an. Der S04-Kapitän zählte nach Schlusspfiff zu den ersten Spielern vor dem Gästeblock. Dort klopfte er auf das Schalke-Logo seines Trikots und schrie seine Freude über den zweiten Zweitligasieg in Serie heraus.

Emotional ging es auch schon vor dem Anpfiff in der Kabine zu. Bei YouTube veröffentlichten die Schalker die Ansprache des Kapitäns wenige Minuten vor dem Spiel. „Schon die ganze Woche beschäftigt mich dieses Spiel – schon die ganze verdammte Woche“, brüllte Karaman, während seine Teamkollegen einen Kreis um ihn gebildet hatten „Ich will diesen verdammten zweiten Sieg haben, diesen verdammten zweiten Sieg. Es kann nicht sein, dass diese Truppe es nicht schafft, zwei Siege in Folge zu holen.“

Auch auf die zahlreichen mitgereisten Fans ging er in den Katakomben des Olympiastadions ein. „Hier sind 20, 30 Tausend Schalker heute. Das müssen wir ausstrahlen – dass wir für Schalke spielen. Mutig! Selbstbewusst! Und dann holen wir hier drei Punkte“, sagte Karaman mit lauter Stimme.

Auch dank Kenan Karaman selbst schafften es die Schalker in Berlin tatsächlich, zum ersten Mal in der laufenden Saison zwei Ligaspiele in Folge zu gewinnen. Der Kapitän traf per Foulelfmeter zum 2:1-Endstand.

Schalke-Fans sind von Karamans Ansprache begeistert

Bei den Schalke-Fans kommen die Einblicke in die Kabine gut an. „Ich schnüre bei Kenans Ansprachen auch direkt die Schuhe und schnapp mir das Trikot. So viel Herzblut wünsche ich mir von dem einen oder anderen auch“, kommentiert ein Fan bei YouTube. „Kenan ist so ein heftiger Leader. Der brüllt wie ein Löwe“, ergänzt ein weiterer Anhänger.

Dutzende weitere Schalker loben Kenan Karaman mit ähnlichen Worten – denn schon im Dezember erreichte eine seiner Kabinen-Ansprachen Kult-Status. Vor dem 4:2-Auswärtssieg in Paderborn schaffte er es ebenfalls seine Teamkollegen mit einer emotionalen Rede vor dem Spiel anzustacheln.