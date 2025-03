Der Bruder eines Nationalspielers trainiert erstmals bei den Schalke-Profis mit. Auch ein Torwart-Talent darf sich zeigen.

Am Sonntag führte Mertcan Ayhan die U19-Junioren des FC Schalke 04 mit seinem Tor noch zum 1:0-Sieg über den 1. FC Heidenheim, zwei Tage später folgte der Lohn für den 18-Jährigen: Erstmals durfte er sich im Profi-Training unter Kees van Wonderen zeigen. Auch U19-Torwart Johannes Siebeking (19) trainierte am Dienstag zum ersten Mal überhaupt mit dem Zweitliga-Team.

Mertcan Ayhan war dabei jedoch das Gesprächsthema der Trainingsbesucher hinter der Bande. Denn der gebürtige Gelsenkirchener hat einen prominenten Bruder: Kaan Ayhan. Der 30-Jährige ist Kapitän der türkischen Nationalmannschaft, steht bei Meister Galatasaray in Istanbul unter Vertrag und wurde ebenfalls bei Schalke 04 zum Profi. Die Königsblauen hoffen natürlich, dass Mertcan irgendwann in die Fußstapfen seines Bruders treten kann und es ebenfalls zum Profi schafft.

Hoffnung macht: In der U19 konnte er zuletzt überzeugen. Ayhan ist in diesem Jahr Kapitän unter Trainer Norbert Elgert. Nach langer Verletzungspause ist er in bestechender Form, verlängerter Arm des Trainers auf dem Spielfeld und Kopf der Schalker A-Jugend. In der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga verpasste der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, bislang keine Minute.

Profi-Chefcoach Kees van Wonderen machte sich im Training nun ein erstes Bild von Ayhan – wenngleich er kurzfristig noch kein Kader-Kandidat ist. Auch, weil sich die Personalsituation der Schalker langsam entspannt. Nach seiner Wadenverletzung machte etwa Innenverteidiger Ron Schallenberg am Dienstag schon wieder große Teile des Trainings mit. Ein Kaderplatz am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 scheint möglich.

Nicht mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz standen am Dienstag lediglich Kenan Karaman (individuelle Einheit aufgrund von Belastungssteuerung), sowie Moussa Sylla und Emil Höjlund. Die beiden letztgenannten Stürmer absolvierten am Vormittag nach ihren Muskelverletzungen ebenfalls ein individuelles Programm, sind für Freitag aber wohl noch keine Option.