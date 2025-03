S04: Die Lehre aus dem 2022-Aufstieg - Schalke sollte früh planen

Nach dem 2:1 in Berlin hat Schalke Planungssicherheit. Das ist ein Geschenk. Warum S04 die wichtigen Positionen früh besetzen sollte.

Was am Samstagnachmittag im Berliner Olympiastadion passierte, wird so schnell keiner vergessen, der dabei war und königsblaue Fan-Utensilien trug. 25.000 Anhänger des FC Schalke 04 feierten eine riesengroße, lautstarke Party und einen 2:1-Auswärtssieg. Der war zwar nicht fulminant herausgespielt, sondern sogar sehr glücklich - aber das interessierte nach dem Abpfiff keinen Schalker mehr.

Der Sieg bringt den Schalkern Planungssicherheit: Denn seit 2008, in diesem Jahr wurde die immer noch gültige Regel mit zwei Absteigern und einem Relegationsplatz eingeführt, stieg kein Team ab, das nach 25 Spieltagen 33 Punkte erobert hatte.

Für die Schalker ist das ein Geschenk. In der kommenden Saison wollen sie ins obere Drittel klettern, am besten sogar um den Aufstieg mitspielen. In Transfergesprächen ist das ein großer Vorteil.

Doch noch ist vieles offen: Bleibt Trainer Kees van Wonderen? Bleibt Sportdirektor Youri Mulder? Wer wird Sportvorstand? Das sind nur die drängendsten Fragen. Die Schalker betonen stets, Gründlichkeit ginge vor Schnelligkeit. Aber ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zeigt, wie viel Bedeutung gerade in der Zweiten Liga eine rechtzeitige Planung hat.





Auch im Frühjahr 2021 hatte Schalke früh Planungssicherheit, da sich der Abstieg in die Zweite Liga schon im März abgezeichnet hatte. Vieles war offen, selbst die Saison war lange nicht durchfinanziert, der Absturz in die Regionalliga drohte. Dennoch legten die Schalker die wichtigsten Personalien ganz früh fest.

Die Chronik der Schalke-Ereignisse zwischen März und Mai 2021 im Rückblick:

2. März 2021: Schalke verpflichtet Trainer Dimitrios Grammozis, dessen Vertrag auch für die Zweite Liga gilt. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt zu diesem Zeitpunkt bereits neun Punkte.

18. März 2021: Schalke verkündet die ablösefreie Verpflichtung von Danny Latza (Mainz 05). „Ab Sommer will ich mit anpacken und dafür sorgen, dass wieder erfolgreichere Zeiten anbrechen“, sagte Latza. Später wird Latza zum Kapitän ernannt, stemmt die Meisterfelge der Zweiten Liga in die Höhe.

31. März 2021: Peter Knäbel, zu diesem Zeitpunkt seit rund vier Wochen Interims-Sportchef, wird offiziell zum Sportvorstand befördert und übernimmt das Kommando. Der Rückstand beträgt inzwischen 13 Punkte, der Abstieg ist nur noch eine Frage von Tagen.

2. Mai 2021: Der Abstieg steht seit rund zwei Wochen fest, da verkündet Schalke die ablösefreie Verpflichtung von Torjäger Simon Terodde (Hamburger SV). Knäbel freut sich: „Er hat über viele Jahre die richtige Mentalität und Einstellung nachgewiesen, um in der 2. Liga erfolgreich zu sein.“

4. Mai 2021: Die nächste entscheidende Personalie wird verkündet: Rouven Schröder übernimmt zum 1. Juni den Posten des Sportdirektors. Erste Vorgespräche führt er aber bereits. In seiner ersten Transferperiode bewältigt Schröder 45 Transferbewegungen.

7. Mai 2021: Knäbel teilt Torwart Ralf Fährmann mit, dass mit ihm auch nach dem Abstieg geplant wird.

9. Mai 2021: Grammozis ist durch eine Niederlagenserie in die Kritik geraten. Knäbel aber stützt seinen Trainer und stellt klar: „Wir haben die feste Absicht, mit ihm weiterzumachen.“

22. Mai 2021: Mit einem 0:1 in Köln endet die Saison 2020/2021 für Schalke. Es steht fest: Grammozis bleibt.

25. Mai 2021: Grammozis‘ Wunschspieler kommt: Schalke holt Victor Palsson von Darmstadt 98, der später zum Vize-Kapitän ernannt wird. „Wir werden eine komplett neue Struktur in der Mannschaft entwickeln“, sagte Palsson.

27. Mai 2021: Der nächste „Ankerspieler“ unterschreibt: Innenverteidiger Marcin Kaminski kommt ablösefrei vom VfB Stuttgart. Er wird später der Dauerbrenner in Schalkes Aufstiegsteam.

Fazit: Fünf Tage nach Ende der Saison 2020/2021 standen Sportvorstand (Knäbel), Sportdirektor (Schröder), Trainer (Grammozis) und die Achse (Fährmann - Kaminski - Latza, Palsson - Terodde) fest. Aktuell ist bei S04 aber fast alles noch offen.