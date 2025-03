Rot-Weiss Essen macht weiter Nägel mit Köpfen. Bereits der dritte auslaufende Vertrag wurde in dieser Woche verlängert.

RS hatte es bereits berichtet, nun hat Rot-Weiss Essen den Deal bestätigt. Kurz vor dem Anpfiff des Drittliga-Heimspiels gegen Waldhof Mannheim wurde die Vertragsverlängerung mit Abwehrspieler José-Enrique Rios Alonso verkündet.

Der Verteidiger unterschrieb am Samstag einen neuen Arbeitsvertrag und bleibt demnach über den Sommer 2025 hinaus an der Hafenstraße. Im Sommer wäre sein Arbeitspapier in Essen ausgelaufen.

Der 24-Jährige ist bereits seit Sommer 2021 bei RWE, er war vom VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet gekommen. Im ersten Jahr gelang ihm mit RWE der Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga. Rios Alonso lief für RWE bislang 94 Mal (3 Tore) in der 3. Liga und 29 Mal (2 Tore) in der Regionalliga auf, zudem zwei Mal im DFB-Pokal.

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Wir freuen uns über die Vertragsverlängerung mit ‚Ene‘. Er ist ein sehr zweikampfstarker Verteidiger und ein echter Mentalitätsspieler. Darüber hinaus ist er absolut verlässlich! Er hat in seinen fast vier Jahren hier insgesamt bereits 139 Spiele für RWE absolviert. Mit seiner großen Leidenschaft verkörpert er RWE zu 100 Prozent.“

Im letzten Jahr verpasste er nur eine Partie aufgrund einer Gelbsperre, auch in dieser Saison musste er einmal passen - wegen einer Gelbsperre. Rios Alonso freut sich darüber, weiter für RWE auflaufen zu dürfen: „Ich bin glücklich, dass ich weiter das RWE-Logo auf der Brust tragen werde. Im Klub und in der Stadt fühle ich mich sehr wohl. Ich hatte super Gespräche mit den Verantwortlichen und ich verfolge dieselben ehrgeizigen Ziele wie der Verein. Ich habe große Lust auf viele weitere emotionale Spiele an der Hafenstraße.“

Damit haben die Essener in den letzten Tagen ganze Arbeit geleistet. Denn vor Rios Alonso hatten zudem bereits die RWE-Torhüter Jakob Golz und Felix Wienand ihre auslaufenden Verträge verlängert.