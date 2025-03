Der FC Schalke 04 hat nach dem 1:0 gegen Preußen Münster in der heimischen Arena auch das Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit 2:1 gewonnen.

Über 20.000 Fans des FC Schalke 04 in Berlin - Wahnsinn! Diese königsblaue Wand machte das Auswärtsspiel bei Hertha BSC zu einem gefühlten Heimspiel. Die Unterstützung war gigantisch.

Und die S04-Profis bedankten sich mit einem 2:1-Auswärtssieg. Dass Schalke am Ende viel Glück hatte, weil die Berliner großen Chancenwucher betrieben, wussten auch die Schalker Verantwortlichen. Doch unter dem Strich stand der zweite Sieg in Serie und ein echter Befreiungsschlag. Mit dem Abstieg sollte Schalke nichts mehr zu tun haben.

"Ich bin stolz auf so viele Fans, die mitmachen. Und stolz auf die Mannschaft, hier gewonnen zu haben. Meine Mannschaft hat alles gegeben, und das Glück hatten wir am Ende natürlich auch auf unserer Seite. Das braucht man auch, das war auch schon mal andersherum in dieser Saison. Wir sind nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen, haben dem Gegner zu viele Momente gegeben. Da haben wir Glück gehabt, dass Berlin nicht das zweite Tor gemacht hat. Es ist uns zum ersten Mal in dieser Saison gelungen, zwei Spiele in Folge zu gewinnen", bilanzierte Kees van Wonderen.

Anders als der Schalke-Trainer war natürlich Berlins Coach Stefan Leitl gelohnt. Trotzdem versuchte er in dieser für die Hauptstädter schwierigen Situation das Positive hervorzuheben.





Leitl analysierte: "Es war ein ausgeglichenes Spiel mit Feldvorteilen für Schalke in der ersten Halbzeit. Sie hatten ein gutes Positionsspiel und haben uns vor Aufgaben gestellt. Wir hatten dennoch viele Ballgewinne im Mittelfeld, haben aber die Räume nicht genutzt. Uns ist es nicht gelungen, in der ersten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, was wir in der Lage sind, zu kreieren."

Am Freitag (14. März, 18.30 Uhr) kommt dann Hannover 96 in die Arena nach Gelsenkirchen. "Wir werden am Freitag gegen Hannover alles dafür geben, dass wir auch noch einen dritten Erfolg in Serie holen werden", betonte van Wonderen.