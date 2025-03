Domenico Tedesco stand auf der Trainerliste des BVB, wie Sky berichtet. Doch schnell sagte er ab. Aus Liebe zu Schalke.

In rund einer Woche jährt sich zum sechsten Mal der letzte Arbeitstag von Domenico Tedesco beim FC Schalke 04. Tedescos letztes Spiel auf der S04-Bank war die 0:7-Niederlage in der Champions League bei Manchester City. Schalkes Weg führte seitdem auf den 13. Platz in der 2. Bundesliga und zum zweiten Existenzkampf in Folge.

Tedesco trainierte Spartak Moskau, gewann mit RB Leipzig den DFB-Pokal und führte die belgische Nationalmannschaft zur EM, bevor er am 17. Januar gefeuert wurde, nachdem er schon monatelang in der Kritik stand. Nun stand er auf Longlist von Borussia Dortmund, als der BVB einen Nachfolger für Nuri Sahin suchte.

Sky berichtete mit Bezug auf Quellen aus Italien, dass aus einem Deal nichts wurde, weil Tedesco schnell wegen Loyalität zu seinem Ex-Klub abgesagt hatte. Das kann diese Zeitung bestätigen. Tedesco hatte nach seinem Aus in mehreren Interviews seine Verbundenheit zu den Königsblauen immer wieder hervorgehoben.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich mich dort sehr wohlgefühlt habe. Das Aus ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ich werde immer Schalke-Fan sein“, sagte er beispielsweise im Jahr 2019 dem Kicker. Bis heute wird Tedesco von den meisten S04-Fans sehr geschätzt.

Vizemeister und 4:4 im Derby

Tedesco hatte Schalke in der Saison 2017/2018 in seinem ersten Jahr direkt zum Vizemeister-Titel geführt. Mit seiner Verpflichtung hatte der damalige Sportvorstand Christian Heidel alle überrascht. Tedesco hatte zuvor Zweitligist Erzgebirge Aue trainiert.

Höhepunkt in Tedescos Amtszeit war das 4:4 bei Borussia Dortmund nach frühem 0:4-Rückstand. „Ich bin froh, dass ich das erleben durfte“, sagte er immer wieder darüber. Abwehrchef Naldo hatte in der Nachspielzeit den Ausgleich geköpft. Stützen des Tedesco-Teams waren neben Naldo Torwart Ralf Fährmann in der besten Form seines Lebens sowie die damaligen Mittelfeld-Talente Leon Goretzka und Max Meyer, Spielmacher Amine Harit in seinem ersten Profijahr und Torjäger Guido Burgstaller.

Im zweiten Tedesco-Jahr stürzte Schalke aber ab. Der Saisonstart missriet, teure Zugänge wie Sebastian Rudy, Hamza Mendyl und Rabbi Matondo schlugen nicht ein. Schalke geriet in Abstiegsgefahr. Erst trat Sportvorstand Heidel zurück, Nachfolger Jochen Schneider feuerte Tedesco als eine seiner ersten Amtshandlungen. Die Verbindung aber blieb.