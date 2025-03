Schalke 04 gastiert bei Hertha BSC. Trainer Kees van Wonderen darf sich über drei Rückkehrer freuen.

Zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (13 Uhr, RS-Liveticker) konnte Schalke-Trainer Kees van Wonderen gute Nachrichten vermelden. Kapitän Kenan Karaman und Tobias Mohr, die zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen waren, sind wieder fit und stehen im Gastspiel in der Hauptstadt zur Verfügung. Dazu kommt Mittelfeldmann Max Grüger nach abgesessener Gelbsperre. "Ich bin sehr froh, dass sie zurück sind", freut sich van Wonderen.

Vor allem Karaman sehnten sich die Schalker zurück. Ohne den Elf-Tore-Mann lief in den vergangenen beiden Partien kaum etwas zusammen in der Offensive, zumal Schalkes bester Torjäger Moussa Sylla weiterhin ausfällt - auch gegen Hertha.

Ebenso steht Ron Schallenberg am Wochenende weiter nicht zur Verfügung. "Es geht ihm besser, er trainiert schon wieder mit dem Ball. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er ins Mannschaftstraining zurückkehrt", sagt van Wonderen. Womöglich kehrt der Defensivspezialist aber erst nach der Ende März anstehenden Länderspielpause zurück. Zu den Ausfällen zählen zudem weiterhin Emil Höjlund, Ilyes Hamache sowie Zaid Tchibara.

Durch Schallenbergs Ausfall dürfte Tomas Kalas in der Innenverteidigung erneut neben Marcin Kaminski auflaufen. Ob Schalke in Berlin wieder auf einen echten Stürmer setzt, gilt als wahrscheinlich. Denn Pape Meissa Ba, der für diese Position infrage kommt, betrieb nach Einwechslung mit seinem Siegtreffer gegen Münster Eigenwerbung.

In die Karten schauen lassen wollte sich van Wonderen aber nicht. "Was sind die Qualitäten des Gegners, was sind unsere Qualitäten und welches Personal haben wir zur Verfügung?" Das sind die Fragen, von denen sich der niederländische Coach bei seinen Startelf-Entscheidungen leiten lässt.

In Berlin können die Schalker mit einer riesigen Fan-Unterstützung rechnen, mehr als 20.000 Gästeanhänger werden erwartet. Und der Gegner ist stark angeschlagen, befindet sich mit sechs sieglosen Spielen derzeit im freien Fall und ist sogar in Abstiegsgefahr geraten.

"Wir spielen in einem schönen Stadion, hoffentlich in einer tollen Atmosphäre mit vielen Schalke-Fans. Wir wollen uns in Berlin bestmöglich präsentieren", sagt van Wonderen. "Uns erwartet ein Gegner, bei dem einiges los ist. Aber wir schauen auf uns und wollen unsere beste Leistung zeigen."