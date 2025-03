Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltage 28 bis 30 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Schalke 04 muss auch zweimal Sonntag ran.

Im Nachgang der Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun auch in der 2. Bundesliga die Spieltage 28 bis 30 zeitgenau angesetzt. Die Fans des FC Schalke 04 können sich dabei über einen besonderen Heimspiel-Leckerbissen unter Flutlicht freuen.

Das Traditionsduell gegen den Hamburger SV steigt am 30. Spieltag um 20.30 Uhr (19. April). Das Hinspiel im November war mit 2:2 zu Ende gegangen. Zweimal müssen die Königsblauen aber auch am Sonntagmittag ran. Der Anstoß für das Heimspiel gegen die SSV Ulm 1846 am 28. Spieltag ist um 13.30 Uhr (6. April).

Auch das Auswärtsspiel am 29. Spieltag bei SSV Jahn Regensburg findet an einem Sonntag um 13.30 Uhr statt (13. April). Aus diesem drei Duellen hatte Schalke in der Hinrunde noch fünf Punkte geholt. Neben dem Remis beim HSV gab es noch einen 2:0-Sieg gegen Regensburg und ein torloses Unentschieden bei Ulm.

Traditionsduelle gibt es für die Fans der 2. Bundesliga aber auch an den beiden Spieltagen ohne Schalker Beteiligung. Am 28. Spieltag empfängt der 1. FC Köln Hertha BSC. Der 29. Spieltag wartet da mit dem Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. Nürnberg auf.

Für die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen steht nun allerdings erst einmal das Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstagabend an (20.30 Uhr/Sky/Sport1). Dort werden sich die Königsblauen wieder auf eine Vielzahl an Unterstützern verlassen wollen. Nach 1:0-Sieg gegen Preußen Münster wäre ein Sieg beim strauchelnden Hauptstadtklub ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt – und um vielleicht sogar noch ein wenig in Richtung Mittelfeld zu blicken.

Die Termine des FC Schalke 04 im Überblick

28. Spieltag (Sonntag, 6. April, 13.30 Uhr)

Schalke 04 – SSV Ulm 1886

29. Spieltag (Sonntag, 13. April, 13.30 Uhr)

SSV Jahn Regensburg – Schalke 04

30. Spieltag (Samstag, 19. April, 20.30 Uhr)

Schalke 04 – Hamburger SV