Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 angesetzt. Die Termine des VfL Bochum im Überblick.

Um die Spiele des VfL Bochum zu verfolgen, brauchen die Fans des Revierklubs bisher nicht viel Flexibilität. Nahezu immer spielt der Revierklub am Samstagnachmittag, zum klassischen Bundesliga-Termin um 15.30 Uhr.

Daran wird sich im April wenig ändern. Am Donnerstag gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 28 bis 30 bekannt. Und der VfL spielt in diesem Zeitraum, wenig überraschend, dreimal am Samstag um 15.30 Uhr.

Das betrifft das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 5. April sowie das folgende Auswärtsspiel beim FC Augsburg (12. April) und das Duell mit Werder Bremen im Weserstadion am Ostersamstag (19. April). Die Terminierung der letzten vier Spieltage der Saison steht derweil noch aus.

An der bisher ausgetragenen 24 Spieltagen war der VfL erst fünfmal nicht am Samstagnachmittag im Einsatz. Einmal spielte Bochum freitagabends, dazu kommen drei Partien am Sonntag und ein Mittwochsspiel während einer Englischen Woche. Während auch das anstehende Auswärtsspiel beim FC Bayern samstags um 15.30 Uhr stattfindet, stehen für den VfL danach zwei Partien zu anderen Terminen an: sonntags gegen Eintracht Frankfurt (16. März) und freitags gegen Bayer Leverkusen (28. März).

Bundesliga: Die Spieltage 28 bis 30 im Überblick

28. Spieltag

Freitag, 4. April 2025:

FC Augsburg - Bayern München (20.30)

Samstag, 5. April 2025:

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (15.30)

1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen (15.30)

SC Freiburg - Borussia Dortmund (15.30)

FSV Mainz 05 - Holstein Kiel (15.30)

VfL Bochum - VfB Stuttgart (15.30)

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (18.30)

Sonntag, 6. April 2025:

FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Union Berlin - VfL Wolfsburg (17.30)

29. Spieltag

Freitag, 11. April 2025:

VfL Wolfsburg - RB Leipzig (20.30)

Samstag, 12. April 2025:

Bayer Leverkusen - Union Berlin (15.30)

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 (15.30)

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (15.30)

VfL Bochum - FC Augsburg (15.30)

Holstein Kiel - FC St. Pauli (15.30)

Bayern München - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 13. April 2025:

VfB Stuttgart - Werder Bremen (15.30)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim (17.30)

30. Spieltag

Samstag, 19. April 2025:

RB Leipzig - Holstein Kiel (15.30)

1. FC Heidenheim - Bayern München (15.30)

Werder Bremen - VfL Bochum (15.30)

SC Freiburg - TSG Hoffenheim (15.30)

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg (15.30)

Union Berlin - VfB Stuttgart (18.30)

Sonntag, 20. April 2025:

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (15.30)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (17.30)

FC St. Pauli - Bayer Leverkusen (19.30)