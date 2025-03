Kenan Karaman kann wieder voll trainieren und wohl auch in Berlin spielen. Doch nicht bei allen Verletzten reicht es schon für einen Einsatz am Samstag.

Im Auswärtsspiel bei Hertha BSC kann der FC Schalke 04 an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) wieder mit Kenan Karaman planen. Der 30 Jahre alte Offensivspieler fehlte den Gelsenkirchenern in den vergangenen beiden Zweitligaspielen in Darmstadt (0:2) und gegen Münster (1:0) aufgrund einer Krankheit. Zu Beginn der Trainingswoche am Dienstag konnte Karaman dann wieder voll trainieren.

Gute Nachrichten gibt es auch von Tobias Mohr. Der 30-Jährige machte nach auskurierter Erkrankung zumindest wieder Teile der Einheit mit – gut möglich, dass der Linksfuß schon am Wochenende wieder zum Aufgebot zählen wird. Gleiches gilt auch für Paul Seguin. Der Spielmacher hatte sich beim Sieg gegen Münster eine Platzwunde am Kopf zugezogen und wurde genäht. Am Dienstag trainierte er wieder vollumfänglich.

Eng wird es für das Berlin-Spiel hingegen bei Ron Schallenberg. Der Defensivspieler machte am Dienstag nach Muskelfaserriss nur individuelles Lauftraining. Auch für Moussa Sylla (Muskelfaserriss) und Emil Höjlund (Oberschenkelverletzung), die beide nur individuelles Training absolviert haben, kommt die Reise in die Hauptstadt wohl noch zu früh. Winter-Neuzugang Pape Meissa Ba darf wegen dieser Ausfälle auf einen Platz in der Startelf hoffen. Beim 1:0 gegen Münster war der Stürmer mit seinem Treffer der Matchwinner.

Offensiv-Talent Zaid Tchibara fehlt Schalke 04 hingegen noch langfristig. Am Montag wurde der 18-Jährige am Knie operiert. Bei seinem Kurzeinsatz beim 0:2 gegen Darmstadt hatte sich Tchibara das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der Klub geht von einer Ausfalldauer von mehreren Monaten aus.

Weiterhin nicht zur Verfügung steht auch Offensiv-Dribbler Ilyes Hamache. Der 22 Jahre alte Franzose laboriert an einer Achillessehnenverletzung, die er sich kurz vor dem Darmstadt-Spiel zugezogen hatte.