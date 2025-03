GZSZ: Hertha-Profis mit Gastauftritt bei RTL-Serie

Sportlich läuft es bei Hertha BSC gerade nicht, bekannt sind die Profis trotzdem. Zwei von ihnen bekamen eine Gastrolle in einer Seifenoper.

Die Hertha-Profis Toni Leistner und Florian Niederlechner haben in einer Gastrolle in der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitgewirkt. Die 34-Jährigen drehten Mitte Dezember in den Studios in Babelsberg, am 10. März wird die Folge mit dem kurzen Auftritt ausgestrahlt.

„Toni und ich haben Späße gemacht, dass wir unbedingt mal bei GZSZ dabei sein wollen. Er hat das dann letzten Endes organisiert“, sagte Niederlechner. Der Stürmer ist seit 20 Jahren Fan der Serie, sie sei sein tägliches Abendprogramm. Leistner habe seit seinem 16. Lebensjahr nur wenige Folgen verpasst.

Die Profis spielen sich in der Folge selbst und unterstützen einen ums Überleben kämpfenden fiktiven Eishockey-Club. Übung brauchte es dafür offenbar nicht. „Ich habe mich ehrlicherweise nicht weiter vorbereitet. Es waren ja auch nur ein bis zwei Sätze“, sagte Leistner.