Loris Karius hält Schalke gegen Münster drei Punkte fest. Die Themen in unserem 19:04-Talk: Die neue Nummer eins, der Dusel-Sieg und die Lage auf Schalke.

Der FC Schalke 04 konnte sich beim 1:0 im Zweitliga-Heimspiel gegen Preußen Münster bei „Hexer“ Loris Karius für die drei Punkte bedanken.

Schalkes neue Nummer eins feierte ein furioses Debüt, abgesehen vom Keeper zeigten die Königsblauen aber die nächste schwache Leistung. Über die Vorstellung der Königsblauen diskutiert Moderator Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) mit Schalke-Reporter Andreas Ernst in unserem Talk „19:04 - Inside Schalke“.

Die beiden sprechen natürlich nicht nur über den Mann des Spiels und über das goldene Tor von Joker Pape Meissa Ba (87.), sondern nehmen wie immer auch eine ausführliche Spiel- und Taktikanalyse vor. Daneben geht es um die Schalker Personalsorgen und wie es jetzt in Gelsenkirchen weitergeht.

In der Tabelle hat Schalke die Abstiegsplätze für den Moment hinter sich gelassen. Doch in dieser engen zweiten Liga ist viel bis alles möglich. Der Sieg gegen die Preußen war jedenfalls enorm wichtig, um eventuell aufkeimende Abstiegssorgen gleich wieder zu ersticken.

Schalke besiegt Preußen Münster mit 1:0, die Fans feiern. Und doch sind die Schwächen eklatant. Über das Spiel, das Debüt von Karius und die Entwicklung von Schalke reden Andreas Ernst und Sinan Sat im Schalke-Talk.

