Der SC Preußen Münster musste sich Schalke 04 spät mit 0:1 geschlagen geben. Entsprechend niedergeschlagen waren die Protagonisten.

Der FC Schalke 04 hat beim Debüt von Torhüter Loris Karius in der 2. Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg errungen. Gegen den direkten Konkurrenten Preußen Münster gewann das Team von Trainer Kees van Wonderen durch ein spätes Tor von Pape Ba (86. Minute) mit 1:0 (0:0).

Die Schalker, die zuvor in vier Spielen dreimal verloren hatten, setzten sich damit erst einmal etwas von den direkten Abstiegsplätzen ab. Mit 30 Punkten aus 24 Spielen haben die Königsblauen nun Kontakt zum unteren Mittelfeld.

Die Preußen hingegen könnten am Wochenende auf den Relegationsrang 16 zurückfallen. Das Team von Sascha Hildmann war in der ersten Halbzeit besser im Spiel und hatte bei einem Pfostenschuss von Mikkel Kirkeskov in der zweiten Hälfte Pech.

"Das Spiel darfst du niemals verlieren. Wir bekommen in der 85. Minute ein unnötiges Gegentor. Trotzdem hatten wir unsere Chancen. Den ersten muss ich reinmachen, aber Karius hält auch gut. Wir waren in der Phase, als wir das Gegentor bekommen, die bessere Mannschaft. Im Großen und Ganzen wollten wir mehr Fußball spielen. Leider hat es nicht geklappt. Super bitter, dass wir uns nicht belohnen konnten", ärgerte sich Preußens Joshua Mees.

Schalke verdient sich Sieg durch Leistungssteigerung

Ohne den erkrankten Kenan Karaman im Sturm machte Schalke erst nach dem Seitenwechsel mehr für die Offensive. Um sein Team nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen zu stabilisieren, hatte van Wonderen einen Torhüterwechsel vollzogen. Fortan erhält der erfahrene frühere Liverpool-Keeper Karius den Vorzug vor Justin Heekeren. Gegen Münster zeigte der 31-Jährige einige gute Paraden, hatte aber auch ein paar Wackler dabei.

Kapitän Marc Lorenz konnte sich darüber natürlich nicht freuen. "Wir haben alles reingeknallt, hätten einen Punkt verdient gehabt. Wir hatten gute Chancen, das Glück war wieder nicht auf unserer Seite. Wir müssen so weitermachen, dann holen wir auch die Punkte. Das Gegentor wäre heute absolut zu vermeiden gewesen."

Für Preußen Münster geht es am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg weiter.