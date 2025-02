Der FC Schalke 04 hat einen 1:0-Heimsieg über den SC Preußen Münster gefeiert. Der Held des Abends stand im S04-Gehäuse.

Aufatmen auf Schalke! Vor dem Anpfiff gegen den SC Preußen Münster sprachen einige S04-Profis von nur einem Ziel gegen den Aufsteiger: ein Sieg.

In der 85. Minute erlöste Pape Meïssa Ba die Königsblauen und erzielte das 1:0. Dabei blieb es auch - dank eines bärenstarken Loris Karius, der den Vorzug vor Justin Heekeren im S04-Kasten erhielt.

"Ein Sieg zu Null ist für einen Torwart immer schön. Am Ende stand ich dafür im Tor und habe versucht alles, was aufs Tor kommt, zu entschärfen. Manchmal hat man auch ein bisschen Glück. Aber das ist auch mein Job, die Bälle zu halten", sagte der 31-jährige Torwart im Gespräch mit "Sky".

Zur großen von ihm vereitelten Doppelchance der Münsteraner in der 88. Minute meinte Karius ganz cool: "Das ist am Ende einfach nur Instinkt. Da kann man sonst nicht viel machen. Da ist man im Tunnel und versucht gut zu reagieren, das hat gut geklappt."





Auch wenn die Leistung seiner Mannschaft nicht die Beste war, konnte Karius nach dem Spiel natürlich sehr gut mit dem Ergebnis leben. Er blickte bereits weiter nach vorne: "Es war kein schönes Spiel von uns. Aber wir standen als Einheit auf dem Platz. Wir haben die schlechten Phasen überstanden und am Ende war das ein Kraftakt. Auf solchen Siegen kann man aufbauen. Jeder geht mit einem guten Gefühl nach Hause."

Dieser Sieg war von den Fans und für die Fans. Kees van Wonderen

Die Gemütslage der Münsteraner, aber auch Karius' Leistung, fasste SCP-Coach Sascha Hildmann zusammen: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich sortieren muss. Dieses Spiel dürfen wir im Leben nicht verlieren. Wir treffen den Innenpfosten, haben richtig gute Chancen und dann kassieren wir am Ende das 0:1 nach einem Einwurf für uns. Niko Koulis köpft den Ball in die Füße von Ba - das ist ein Geschenk von uns. Wir haben 90 Prozent des Spiels alles richtig gemacht und einen guten Plan gehabt. Wir hatten richtige Bretter. Wenn der gegnerische Torwart der beste Mann war, dann heißt das auch immer etwas."

Und Schalke-Trainer Kees van Wonderen bilanzierte: "Ich glaube, dass die glücklichere Mannschaft heute gewonnen hat. Dieser Sieg war von den Fans und für die Fans. Sie haben uns heute 90 Minuten lang unglaublich unterstützt. Umso glücklicher bin ich, dass wir ihre Unterstützung in drei Punkte umwandeln konnten. Nach der letzten Woche, mit allem, was bei uns personell passiert ist, war es nicht einfach. Uns haben sechs Offensivspieler gefehlt und damit auch ein bisschen die Automatismen. Dennoch haben uns die Spieler, die wir einwechseln konnten, zu diesem Sieg verholfen. Pape Meïssa Ba hat es bei seinem Tor unglaublich gut gemacht: Er hat im richtigen Moment Druck ausgeübt, geht erst nach außen, zieht dann nach innen und schließt ins kurze Eck ab. Unser Torwart war heute auch ein Unterschiedsspieler. In der aktuellen Phase sind wir froh über die Punkte."