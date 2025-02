Der FC Schalke steht vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster unter Druck. Doch der Coach hat Probleme, viele Spieler fallen aus, der Kapitän wackelt noch.

Für den FC Schalke steht in der 2. Fußball-Bundesliga ein wegweisendes Wochenende an. Denn läuft es schlecht, könnte der Vorsprung auf den Relegationsrang auf drei Punkte verkleinert werden.

Am Freitag (18:30 Uhr) will der S04 im Heimspiel gegen Preußen Münster dieses Szenario aber verhindern, was eintreffen würde, wenn man gegen den Aufsteiger verliert und Braunschweig am Samstag zu Hause gegen den SSV Ulm gewinnt.

Und ausgerechnet vor dem Spiel gegen Münster brechen Schalke die Spieler weg. Max Grüger ist gesperrt, Moussa Sylla, Zaid Amoussou-Tchibara und Ilyes Hamache verletzt. Und nun hat sich auch noch Ron Schallenberg abgemeldet.

S04-Trainer Kees van Wonderen hofft zumindest, dass Kapitän Keran Karaman nach seiner Krankheit mitwirken kann, doch noch gibt es ein Fragezeichen. Tobias Mohr kann nach seiner Erkrankung auch gegen Münster noch nicht zurück auf den Platz. Taylan Bulut kann hingegen wieder spielen.

Zudem wird van Wonderen seinen Torwart wechseln. Justin Heekeren muss auf die Bank, Winterzugang Loris Karius wird spielen, der Trainer merkte an: "Wir wissen alle, wie erfahren Loris ist, was er mitbringt. Er ist knapp zwei Monate bei uns, kommt immer besser in seine Verfassung. Wir glauben, dass er jetzt der Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen kann."

So könnte der FC Schalke gegen Preußen Münster spielen Karius - Bulut, Kalas, Kaminski, Murkin - Bachmann, Seguin - Aydin, Karaman, Younes - Ba Es fehlen: Schallenberg (Wadenverletzung), Amoussou-Tchibara (Kreuzbandriss), Grüger (Gelb-Rot-Sperre), Hamache (Achillessehnenverletzung), E. Höjlund (Oberschenkelverletzung), Sylla (Faserriss), Mohr (krank) Sperren drohen: Bachmann, Kaminski

Wichtig ist dem Trainer, dass er die Entscheidung getroffen hat und niemand der Verantwortlichen auf Schalke ihm reingeredet hat. "Das ist immer noch die Entscheidung des Trainers. Natürlich nutze ich weitere Infos. Der Torwarttrainer ist wichtig, der Staff, alle, die jeden Tag bei der Mannschaft sind. Niemand hat mir gesagt: Du musst jetzt das oder das machen."

Für Heekeren eine bittere Pille. Gefragt, wie der junge Keeper auf die Degradierung reagiert hat, betont van Wonderen: "Wir sind in einem Bereich, da gibt es Konkurrenz. Es war keine leichte Entscheidung. Er war enttäuscht, wollte den Platz behalten. Jetzt muss er sich wieder zurückkämpfen. Justin ist sehr ehrgeizig, er wird zurückkommen."

Mit Blick auf das Kellerduell, bei einer Pleite gegen Preußen Münster wäre Schalke zurück im Abstiegskampf, erklärt der Coach: "