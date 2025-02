Der FC Schalke 04 wechselt den Torwart: Im Heimspiel gegen Preußen Münster (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) steht ein anderer Schlussmann im Kasten.

Nach Informationen dieser Redaktion wird am Freitagabend (28. Februar, 18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Preußen Münster Loris Karius zwischen den S04-Pfosten stehen und nicht mehr Justin Heekeren. "Bild" berichtete zuerst.

Trainer Kees van Wonderen hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder zu Heekeren bekannt, nach dem 0:2 in Darmstadt gibt es nun den Tausch. Van Wonderen wird den Wechsel in der Pressekonferenz vor dem Münster-Spiel am Donnerstagnachmittag begründen.

Heekeren war vor der Saison von einer Leihe in die zweite belgische Liga (Maasmechelen) zurückgekehrt und hatte von Ex-Trainer Karel Geraerts den Vorzug vor dem hoch gelobten Zugang Ron-Thorben Hoffmann bekommen. Für viele kam das überraschend, vor allem für Kaderplaner Ben Manga, der Hoffmann geholt und sich wiederholt für ihn ausgesprochen hatte.

Heekeren blieb unter Interimstrainer Jakob Fimpel zwischen den Pfosten und setzte sich gegen Hoffmann auch unter van Wonderen durch, der beiden Keepern je zwei Bewährungschancen gegeben hatte. Im Winter floh Hoffmann zu Ex-Klub Brauschweig, Schalke holte den erfahrenen Karius, gab ihm einen bis Saisonende gültigen Vertrag.

In den fünf Rückrundenspielen hatte sich Heekeren zwar keine groben Fehler geleistet, aber auch nur einmal die „Null“ gehalten, im ersten Spiel 2025 in Braunschweig (0:0). Immer wieder musste er sich einen Vorwurf anhören: Im Gegensatz zum Beispiel zu Vorgänger Marius Müller (jetzt Wolfsburg) hielt er keine sogenannten „unhaltbaren“ Bälle, rettete Schalke nicht im Alleingang einen Punkt. Seine Statistiken sind Zweitliga-Durchschnitt.

In Darmstadt sah Heekeren bei den Blitz-Toren von Isac Lidberg (3./5.) nicht gut aus. Beim 0:1 war er falsch positioniert, weil klar war, dass Lidberg den Ball in die lange Ecke schlenzen würde. Beim 0:2 lief er zu überhastet aus dem Tor, weshalb der eigentlich gut abgedrängte Lidberg den Ball lupfen konnte. Die ohnehin vorhandene große Zahl der Heekeren-Kritiker in der sportlichen Leitung der Schalke wurde intern immer lauter. Heekeren wird zwar für sein Selbstbewusstsein und seine Liebe zu Schalke 04 geschätzt, sportlich aber forderten viele einen Wechsel.

Außerdem wollen die Schalker Karius testen, ob sie ihm einen neuen Vertrag anbieten. Karius, der in den vergangenen viereinhalb Jahren nur Ersatztorwart (Union Berlin, Newcastle United, FC Liverpool) oder sogar vereinslos war, will sich beweisen. Die Schalker wollen schnell die Torwartfrage für die Saison 2025/2026 klären. Hoffmann bleibt in Braunschweig, wenn die Eintracht den Klassenerhalt schafft. Heekeren genießt nicht das Schalker Vertrauen. Der Vertrag des dritten Torwarts Michael Langer endet, Luca Podlech (aktuell U23) ist noch nicht so weit. Kann Karius das Dauerthema Nummer 1 beenden? Am Freitag bekommt er seine Chance.