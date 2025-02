Der FC Schalke 04 will gegen Preußen Münster Wiedergutmachung betreiben. Mehrere Profis stehen allerdings auf der Kippe.

Nach der 0:2-Niederlage am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 ist beim FC Schalke 04 Wundenlecken angesagt. Die Königsblauen wollen den schwachen Auftritt am Böllenfalltor schnellstmöglich vergessen machen und nicht wieder in akute Abstiegsnöte geraten.

Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich am Freitag (18:30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Preußen Münster in der Veltins-Arena. Die Westfalen rangieren auf Rang 15, zwei Plätze und vier Punkte hinter Schalke. Drei Punkte sollten für die Knappen gegen diesen Gegner vor heimischem Publikum drin sein.

Schalke: Bulut und Karaman müssen Abstriche machen

Vor der Partie gegen Münster stellen sich S04-Trainer Kees van Wonderen allerdings einige personelle Frage. So waren Rechtsverteidiger Taylan Bulut und Sturmtalent Peter Remmert zuletzt angeschlagen und konnten am Dienstag nur Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Auch ein Einsatz von Kapitän Kenan Karaman steht nach aktuellem Stand auf der Kippe. Der Torjäger wird noch von den Nachwehen seiner Krankheit geplagt und konnte nur individuell trainieren. Es bleibt abzuwarten, wie er die Trainingsbelastung wegsteckt. Für Mittelfeldspieler Tobias Mohr, ebenfalls krank, war am Dienstag noch nicht an Training zu denken.

Schalke wartet weiter auf Höjlund und Sylla

Ebenso noch nicht wieder dabei sind die schon länger fehlenden Angreifer Emil Höjlund (Oberschenkelverletzung) und Moussa Sylla (Muskelfaserriss). Beide absolvieren ihr Reha-Programm, für einen Einsatz gegen Münster stehen sie definitiv noch nicht zur Verfügung.

Während jedoch in beiden Fällen ein Comeback absehbar sein sollte, wird Schalke in den kommenden Monaten auf zwei hochveranlagte Youngsters verzichten müssen. Sturmjuwel Zaid Tchibara knickte sich in der Schlussphase des Darmstadt-Spiels unglücklich um und zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zu. Für den 19 Jahre alten Togolesen ist die Saison gelaufen.

Vermutlich gilt das auch für Flügeldribbler Ilyes Hamache. Den Franzosen verletzte sich an der Achillessehne und wird in den kommenden Monaten fehlen. Eine Rückkehr vor Saisonende ist nach Klubangaben unwahrscheinlich.