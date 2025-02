Dem FC Schalke 04 droht wieder der Abstiegskampf: In den vergangenen Jahren erwischte es zwei Klubs mit nahezu identischer Statistik.

Zuletzt sah es noch danach aus, als würde der FC Schalke 04 am Saisonende im Tabellenmittelfeld eintrudeln. Doch spätestens nach den Ergebnissen vom letzten Wochenende müssen die Knappen den Blick wieder nach unten richten. Im Duell mit dem direkten Konkurrenten Darmstadt 98 zog Königsblau vor allem aufgrund einer schläfrigen Anfangsphase den Kürzeren und verlor mit 0:2.

Die Konkurrenz im Keller punktete hingegen: Fürth und Münster gewannen ihre Heimspiele deutlich und taten damit auch etwas für ihr Torverhältnis. Und auch Ulm sicherte sich gegen Geheimfavorit Elversberg einen Punkt. Der Tabellenkeller rückte damit noch enger zusammen – und Schalke 04 wurde zum großen Verlierer des Spieltags.

Schalke unter Druck: So erging es anderen Vereinen zuletzt im Abstiegskampf

Am Freitag steht der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Preußen Münster damit wieder unter Zugzwang. Die Preußen, momentan auf Platz 15 der Tabelle, könnten mit einem Sieg bis auf einen Punkt auf Königsblau heranrücken – und Schalke endgültig wieder in den Abstiegsstrudel mitreißen.

Hoffnung kann allen Schalkern aber folgende Statistik machen: In den vergangenen zehn Jahren gelang acht von zehn Mannschaften, die nach 23 Spieltagen mindestens 27 Punkte auf dem Konto hatten, auch der Klassenerhalt. Genau diese Punktezahl kann S04 derzeit aufweisen. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Zwei Mannschaften stiegen am Ende der Saison ab, obwohl sie sich nach rund zwei Dritteln der Saison schon mit besagter Ausbeute in Sicherheit wogen.

In der Saison 2015/16 erwischte es den FSV Frankfurt. In ihrem achten Jahr in der zweiten Liga standen die Bornheimer nach 23 Spieltagen mit 27 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und hatten dabei ein Torverhältnis von – 8 vorzuweisen. Der Abstand auf Relegationsplatz 16 betrug neun Punkte. Und doch stieg der FSV am Saisonende als Siebzehnter ab. Im darauffolgenden Jahr wurden die Frankfurter bis in die Regionalliga durchgereicht - und kehrten bis heute nicht in den Profifußball zurück.

Gleiche Statistik wie Schalke: Wiesbaden stieg vergangene Saison ab

Eine noch größere Parallele zum FC Schalke stellt aber ein anderer hessischer Verein dar. In der vergangenen Saison spielte Aufsteiger Wehen Wiesbaden eine sehr gute Hinrunde und stand nach dem 23. Spieltag mit 27 Punkten und einem Torverhältnis von -4 auf dem 13. Tabellenrang.

Die Hessen hatten damit exakt dieselben Werte, die Schalke 04 derzeit aufweisen kann. In der Rückrunde brach Wiesbaden aber ein: Mit 32 Punkten musste der SVWW noch in die Relegation - und verlor diese gegen Jahn Regensburg.

Für den FC Schalke muss das für den Abstiegskampf in dieser Saison natürlich nichts heißen. Dennoch können die Parallelen für Königsblau durchaus als Warnung verstanden werden, zumal auch Sportdirektor Youri Mulder noch einmal vor der weiter schwelenden Abstiegsgefahr gewarnt hat. Denn nicht alle Mannschaften, die sich zu früh in der Saison in Sicherheit wogen, hielten am Saisonende die Klasse. Wiesbaden und Frankfurt zeigen das.

Der Tabellenkeller der zweiten Liga im Überblick:

11. SpVgg Fürth, 29 Punkte, Tordifferenz -9

12. SV Darmstadt 98, 28 Punkte, Tordifferenz +3

13. FC Schalke 04, 27 Punkte, Tordifferenz -4

14. Hertha BSC, 26 Punkte, Tordifferenz -4

15. SC Preußen Münster, 23 Punkte, Tordifferenz -6

16. Eintracht Braunschweig, 21 Punkte, Tordifferenz -21

17. SSV Ulm, 18 Punkte, Tordifferenz -6

18. SSV Jahn Regensburg, 15 Punkte, Tordifferenz -36