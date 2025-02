Die 0:2-Niederlage des FC Schalke 04 beim SV Darmstadt 98 wiegt doppelt schwel. Die Ausbeute: Null Punkte und ein Kreuzbandriss.

Die ersten Befürchtungen des FC Schalke 04 nach dem Abpfiff am Sonntag (23. Februar) in Darmstadt haben sich bestätigt: Zaid Tchibara hat sich in der Schlussphase des Duells mit den Lilien bei einem Zweikampf einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Tag nach der Begegnung in Südhessen.

Der Offensivmann aus der U19, der unlängst einen Lizenzspielervertrag unterschrieben hat und zuletzt gegen den Karlsruher SC sein Profidebüt feiern durfte, wird den Königsblauen damit mehrere Monate fehlen. Über die bestmögliche Behandlungsmethode und das weitere Vorgehen werden sich Spieler und Verein in den kommenden Tagen gemeinsam abstimmen.

"Diese Diagnose schmerzt noch mehr als die Niederlage. Wir werden Zaid bei seinem Weg zurück auf den Platz bestmöglich unterstützen und dem Jungen in dieser schwierigen Phase zur Seite stehen", sagt Youri Mulder.

Der Direktor Profifußball betont, dass er Tchibara als sehr ehrgeizigen Spieler kennengelernt habe. "Diese Eigenschaft wird ihm helfen, um schnell wieder nach vorne schauen zu können. Zaid wird sich wieder heranarbeiten. Der gesamte Verein wünscht ihm eine gute Besserung und eine schnelle Genesung."

Nach der 0:2-Enttäuschung in Darmstadt geht es für Schalke schon am Freitag weiter. Dann ist ab 18.30 Uhr Preußen Münster zu Gast.

Am Freitag treffen die Schalker, die sechs Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz haben, auf den Aufsteiger Preußen Münster (18.30 Uhr/Sky). "Die Jungs müssen dort eine Reaktion zeigen", sagte Mulder und deutete an, dass die Abstiegsgefahr noch längst nicht gebannt ist. "Es wird oft davon gesprochen, dass nach oben und nach unten nichts mehr geht. Aber so ist das nicht." Nach Münster geht es für Schalke zur Hertha nach Berlin und dann kommt Hannover in die Arena.