Schalke 04: Amoussou-Tchibara und Hamache vor Saison-Aus - gebeutelt gegen Münster

Was für ein gebrauchtes Wochenende für Schalke. Pleite in Darmstadt, drei neue Ausfälle und der Blick geht wieder nach unten.

Wie gebraucht kann ein Tag - beziehungsweise ein ganzes Wochenende sein? Schalke 04 wird diesen Zweitliga-Spieltag schnell vergessen wollen.

Denn es gab nicht nur ein 0:2 bei Darmstadt 98 - bereits nach fünf Minuten lagen die Königsblauen mit 0:2 zurück. Sie verloren auch einen Spieler nach dem anderen.

Drei dieser Akteure werden auch in einer Woche fehlen, wenn es zum Kellerduell gegen den SC Preußen Münster geht (Freitag, 28. Februar, 18:30 Uhr).

Am schlimmsten hat es dabei offenbar Zaid Amoussou-Tchibara erwischt. Das Talent, das vor kurzem den Vertrag verlängerte und beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC (2:1) sein Profidebüt feierte, wurde nach 65 Minuten für Pape Meissa Ba eingewechselt.

Und nach dem Spiel wird er wohl eine halbjährige Zwangspause einlegen müssen. Denn beim 19-Jährigen besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss. Youri Mulder betonte nach der Partie: "Der Rest ist dagegen uninteressant. Das ist ganz schlimm.“





Bestätigt sich die schlimme Prognose, wird die Saison für den Stürmer beendet sein. Nur eine Partie - die gegen Münster - wird Mittelfeldspieler Max Grüger pausieren müssen. Der kam zur Pause für Aymen Barkok - und durfte nach 77 Minuten wieder duschen gehen.

In dieser Zeit handelte er sich zwei Gelbe Karten ein - macht in Summe Gelb-Rot. Nach einem taktischen Foul an Doppeltorschütze Isac Lidberg war sein Arbeitstag frühzeitig beendet.

Der dritte Schalker, der gegen Münster sicher fehlen wird, ist Ilyes Hamache. Dem Offensivspieler droht aufgrund einer Verletzung an der Achillessehne genau wie Amoussou-Tchibara das Saisonaus.

Kapitän Kenan Karaman, Abwehrspieler Taylan Bulut (Oberschenkel-Beschwerden) und Offensivspieler Tobias Mohr (krank) haben nur wenige Tage Zeit, um rechtzeitig für den Keller-Krimi gegen Münster wieder an Bord zu sein, das schon am Freitag ansteht. S04-Trainer Kees van Wonderen ist in diesen Tagen nicht zu beneiden.