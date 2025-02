Schlimmer konnte es für Schalke 04 nicht losgehen: Nach fünf Minuten liegt Königsblau mit 0:2 bei Darmstadt 98 hinten. Und ein Lilien-Stürmer ist wieder voll da.

Den Namen Isac Lidberg dürfte in dieser Saison kein Schalker mehr hören wollen. Zur Erinnerung: Bei der 3:5-Niederlage nach 3:0-Führung im Hinspiel hatte der Schwede bereits dreimal getroffen.

Und jetzt das. Im Rückspiel steht nach fünf Minuten ein 2:0 für Darmstadt 98 auf der Anzeigetafel. Torschütze? Natürlich Lidberg. In der zweiten Liga entwickelt er sich binnen eines Jahres zum absoluten Schalke-Schreck.

Denn fünf Tore gegen Schalke haben in Liga zwei nur zwei weitere Spieler vorzuweisen. Einmal Bernd Buchmeister, der als Mittelstürmer von 1985 bis 1993 im Trikot von Eintracht Braunschweig sein Unwesen im Profifußball trieb.

Und dann noch einem gewissen Martijn Kaars. Auch mit dem Niederländer dürften die Fans der Knappen erst einmal durch sein. Beim 2:2 im Hinspiel hatte er bereits für den 1. FC Magdeburg getroffen, ehe er im Rückspiel dann den Vogel abgeschossen hat: Beim 5:2-Sieg auf Schalke hat er die königsblaue Defensive vorgeführt und vierfach getroffen.

Jetzt ist auch Lidberg in diese Riege vorgestoßen. Und er könnte sich ja sogar noch den alleinigen Rekord sichern.

Schon das Hinspiel war denkwürdig: Nach 3:0-Führung verlor Schalke noch mit 3:5, es war das letzte von Ex-Trainer Karel Geraerts. „Darmstadt ist immer in der Lage, große Spiele zu gewinnen. In dieser Liga gibt es keine einfachen Spiele. Jeder kann jeden schlagen. Wir müssen jede Woche bestens vorbereitet sein“, sagte S04-Trainer Kees van Wonderen. Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt nahm sein Team trotz der Negativserie in Schutz: Die Negativserie sei komplett erklärbar, sagte Kohfeldt.

Stand jetzt scheint er sie nicht mehr erklären zu müssen, sondern zu beenden.

So spielen Darmstadt 98 und Schalke 04

Darmstadt: Schuhen - Sergio Lopez, Riedel, Vukotic, Bueno Lopez - Müller - Papela, Marseiler - Lidberg, Hornby, Corredor. Trainer: Kohfeldt

Schalke: Heekeren - Gantenbein, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Seguin, Bachmann - Aydin, Barkok, Younes - Ba. Trainer: van Wonderen

Schiedsrichter: Winter