Die Giftigkeit, die Schalke in Darmstadt fehlte, war nach der 0:2-Pleite am Mikrofon zu spüren.

Der FC Schalke hat nach dem 0:2 bei Darmstadt 98 nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Daher kommt dem kommenden Heimspiel am Freitag (28. Februar, 18:30 Uhr) gegen Preußen Münster eine große Bedeutung zu.

S04-Coach Kees van Wonderen kann nur hoffen, dass dann Kapitän Kenan Karaman, Taylan Bulut und Tobias Mohr wieder dabei sein. Denn zu viele Ausfälle kann die Mannschaft derzeit offenbar nicht verkraften.

Sky-Experte und Ex-S04-Angreifer Simon Terodde betonte nach dem Schlaffi-Auftritt in Darmstadt: "Natürlich fehlt ein Karaman, natürlich fehlt ein Bulut. Aber trotzdem musst du nicht nach fünf Minuten 0:2 hinten liegen. Jetzt ist der Druck im kommenden Heimspiel gegen Preußen Münster wieder hoch."

Kurz und knapp äußerte sich Ron Schallenberg. Das war ein ganz schlimmer Auftritt von uns, mit der Anfangsphase als Höhepunkt. So kannst du in der 2. Bundesliga nicht punkten."

Auch der Schalke-Trainer war bedient und suchte nach Gründen für die Pleite: "Es fehlten viele Spieler, natürlich ist das auch ein Punkt. Aber generell geht es noch zu viel rauf und runter bei uns. Wenn die Partie beginnt, musst du mit allem, was du hast, kämpfen, um in der Liga zu gewinnen. Wenn das so wenig ist wie in Darmstadt, dann reicht es nicht."





Seine entlarvende Ergänzung: "Bei Darmstadt hast du gesehen, dass sie unbedingt gewinnen wollten, dass sie unbedingt die Zweikämpfe führen wollten. Das hat uns gefehlt.“

Nach zuletzt schwachen Ergebnissen war die Laune bei Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt dementsprechend besser. Seine Analyse: "Wir haben eine sehr gute Teamleistung geboten und einen verdienten Sieg gefeiert. Es war der Sieg einer Mannschaft, die auch in der schweren Phase der vergangenen Wochen immer zusammengestanden hat. Das freut mich besonders und das werden wir genießen.

Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen sagte: "Der Sieg tut gut und war hochverdient. Es war ein Feuerwerk und hat den Leuten gefallen. Jeder, der heute im Stadion war, ist überglücklich.“