Der FC Schalke 04 kämpft ab 13:30 Uhr beim SV Darmstadt 98 um Punkte - allerdings ohne Kenan Karaman.

Schlechte Nachrichten für den Zweitligisten FC Schalke 04 vor dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 um 13:30 Uhr. Die Königsblauen müssen kurzfristig nicht nur die Langzeitverletzten Emil Höjlund und Moussa Sylla ersetzen, sondern auch Kapitän Kenan Karaman (krank), Rechtsverteidiger Taylan Bulut (Oberschenkel-Beschwerden), Linksfuß Tobias Mohr (krank) und Flügeldribbler Ilyes Hamache (Achillessehnen-Verletzung, Saison-Aus).

Vor allem der Ausfall von Karaman wiegt schwer, ihn plagt eine Grippe. Bisher fehlte Karaman einmal in dieser Saison, als er wegen einer Gelbsperre aussetzen musste. Direkt unterlag Schalke der SpVgg Greuther Fürth mit 3:4. Schalke fehlen die besten Torjäger, Karaman (11 Tore) und Sylla (13) haben über die Hälfte der Treffer erzielt. Vizekapitän Paul Seguin wird die Königsblauen aufs Feld führen.

Beide Mannschaften spielen keine gute Saison. Die Lilien, in der vergangenen Saison noch Bundesligist, sind durch eine Negativserie in der Rückrunde in Abstiegsgefahr geraten und sogar auf Platz 14 abgerutscht. Die Königsblauen kletterten inzwischen zwar auf den elften Platz, benötigen aber noch einige Punkte, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Das Hinspiel war denkwürdig: Nach 3:0-Führung verlor Schalke noch mit 3:5, es war das letzte von Ex-Trainer Karel Geraerts. „Darmstadt ist immer in der Lage, große Spiele zu gewinnen. In dieser Liga gibt es keine einfachen Spiele. Jeder kann jeden schlagen. Wir müssen jede Woche bestens vorbereitet sein“, sagte S04-Trainer Kees van Wonderen. Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt nahm sein Team trotz der Negativserie in Schutz: Die Negativserie sei komplett erklärbar, sagte Kohfeldt.

So spielen Darmstadt 98 und Schalke 04

Darmstadt: Schuhen - Sergio Lopez, Riedel, Vukotic, Bueno Lopez - Müller - Papela, Marseiler - Lidberg, Hornby, Corredor. Trainer: Kohfeldt

Schalke: Heekeren - Gantenbein, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Seguin, Bachmann - Aydin, Barkok, Younes - Ba. Trainer: van Wonderen

Schiedsrichter: Winter