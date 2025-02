Noch bis 30. Juni steht Dominick Drexler als Profi bei Schalke 04 unter Vertrag. Seine Trainerkarriere startet er schon.

Manchmal können die Trainingsgäste des FC Schalke 04 Dominick Drexler sogar noch sehen. Noch bis zum 30. Juni steht der 34-Jährige bei den Königsblauen unter Vertrag, sein Status hat sich immer noch nicht geändert. Seit der Sommerpause 2024 ist Drexler aussortiert, was ursprünglich der Wunsch von Ex-Trainer Karel Geraerts war. Auch dessen Nachfolger hielten aber daran fest, unterstützt von der Vereinsführung.

Weil Drexler nicht mit der U23 trainieren will, dreht er regelmäßig mit einem Athletiktrainer seine Laufrunden. Seine aktive Karriere beendet Drexler am Saisonende, danach will er Trainer werden. Nun hat er seinen ersten kleinen Job übernommen.

In der Baller League wird er Trainer der Mannschaft Golden XI, sprich Golden Eleven, die von den Profis Christoph Kramer und Florian Neuhaus angeführt wird. Mit Kramer ist Drexler seit Jahren sehr gut befreundet. Verkündet wurde die Zusammenarbeit während des sogenannten „Draft“ am Freitagabend, als die Teams die Spieler auswählten.

Die Baller League ist eine Hallenfußball-Liga, die unter anderem von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründet wurde. Zwölf Teams haben je elf Spieler, die im Sechs-gegen-Sechs-Format auf Kunstrasen aufeinander treffen, die Spielzeit beträgt 2 x 15 Minuten. Manche Regeln unterscheiden sich von den klassischen Fußballregeln, um das Spiel spannender und unterhaltsamer zu machen. Die Teammanager sind bekannte Fußballer wie zum Beispiel Kramer, Neuhaus, Podolski, Max Kruse und Kevin Prince Boateng, aber auch Streamer wie Schalke-Fan GamerBrother und MontanaBlack sowie Künstler wie Kontra K. Elf Spieltage und das Final-Four-Turnier werden in Berlin ausgetragen.

Aussortierter Schalke-Profi Drexler hat schon die B+-Lizenz

Drexler hat bereits die B+-Lizenz als Trainer erworben und will nach Karriereende so schnell wie möglich A-Lizenz und Fußballlehrer-Lehrgang folgen lassen, um auf der Bank in den Profibereich zurückzukehren. Um das zu schaffen, benötigt er aber einen Trainerjob.

Auf Schalke hat er einen Anschlussvertrag, der ihm einen Anfang in der Knappenschmiede garantiert. Noch gibt es keine Informationen darüber, ob sich beide Seiten zusammengesetzt und darüber gesprochen haben, ob es für Drexler einen Neustart auf Schalke geben kann, wenn auch in anderer Rolle.