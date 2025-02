Der FC Schalke 04 wird im Zweitliga-Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 mit einem Sondertrikot auflaufen.

Demokratie wählen! FC Schalke 04 läuft mit Sonder-Brustflock in Darmstadt auf.

Am Sonntag (23. Februar, 14 Uhr) findet die Bundestagswahl statt. Von 8 bis 18 Uhr sind bundesweit die Wahllokale geöffnet – parallel ist Spieltag in der 2. Bundesliga, um 13.30 Uhr spielen im Merck-Stadion am Böllenfalltor der SV Darmstadt 98 und der FC Schalke 04 gegeneinander.

Beide Vereine rufen vor der Partie zum demokratischen Wählen auf – gegen Rassismus und Ausgrenzung. Deshalb spielen beide Teams am Sonntag mit einem besonderem Brustflock. Auf der Brust der Spieler zu sehen: "Demokratie wählen! Gegen Rassismus und Ausgrenzung."

Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann zur Aktion: "Frei wählen zu können, ist ein großes Privileg, das wir hier in Deutschland genießen wir haben die Wahl und können unsere Zukunft mitbestimmen. Mit dieser Verantwortung dürfen wir nicht leichtfertig umgehen. Der S04 ruft deshalb seine Fans auf, im Sinne unserer friedlichen, gemeinschaftlichen Demokratie zu agieren, ihre Stimme zu nutzen und wählen zu gehen."

Der besondere Dank des Vereins gelte dabei auch "SUN MINIMEAL", dem Schalker Hauptsponsor, der die Brust für den wichtigen Aufruf freimacht, so Tillmann.

Zu kaufen geben wir es das Trikot nicht, im Nachgang der Partie werden einige Exemplare über die Social-Media-Kanäle des Klubs verlost, weitere verschenkt "Schalke hilft!" an soziale Einrichtungen in Gelsenkirchen und der Region.

Der FC Schalke 04 setzt sich bereits seit vielen Jahren für Demokratie und gegen Ausgrenzung ein – zuletzt im Rahmen des Aktionsspieltags gegen den 1. FC Magdeburg, als sich der FC Schalke 04 im Zuge der eigenen #STEHTAUF-Initiative klar gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung positionierte. Fest im Leitbild des Vereins verankert sind zudem das Engagement für Vielfalt und Toleranz sowie die deutliche Positionierung gegen Hass und Hetze.