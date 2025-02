Der SV Darmstadt 98 hat vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 weiter Planungssicherheit geschaffen. Ein Leistungsträger bleibt an Bord.

Seit Sommer 2019 trägt Marcel Schuhen das Trikot des SV Darmstadt 98. Und das wird auch so bleiben: Wie die Lilien am Donnerstag, 20. Februar, 17:14 Uhr bekanntgegeben haben, hat der Keeper seinen Vertrag verlängert.

Über die Laufzeit hüllte sich der SVD in Schweigen. Schuhen war im Juli 2019 nach seinem Vertragsende beim SV Sandhausen zum SV 98 gestoßen.

Seitdem bestritt der 32 Jahre alte Schlussmann insgesamt 184 Pflichtspiele für die Lilien. In der laufenden Zweitliga-Saison hat der gebürtige Kirchener noch keine Spielminute verpasst und stand zudem in zwei Pokalpartien zwischen den Pfosten.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit Paul (Fernie, Sportdirektor, d. Red.) und Flo (Florian Kohfeldt, Trainer, d. Red.) und bin absolut überzeugt von der sportlichen Ausrichtung und dem eingeschlagenen Weg. Dazu kommt, dass sich meine Familie hier extrem wohlfühlt und meine beiden Kinder in Darmstadt zur Welt gekommen sind. Es war daher eine sportliche Entscheidung, gleichzeitig aber auch eine des Herzens. Ich freue mich darauf, weiterhin ein Teil dieses besonderen Vereins zu bleiben", sagte Schuhen.

Fernie wiederum zeigte sich froh, weiterhin auf eine sichere Bank im Tor zählen zu können: "‘Schuh‘ ist seit Jahren ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Er ist ein sehr ehrgeiziger und zugleich ehrlicher Charakter, der den Verein mit seinen Werten lebt und die Rolle als einer der Führungsspieler ausfüllt. Er zeigt auch in seiner täglichen Arbeit einen großen Willen, immer weiter zu lernen und sich zu verbessern, was sich in dieser Saison in seinen Leistungen widerspiegelt. Wir freuen uns daher, dass wir auch in Zukunft zusammenarbeiten werden."

Am Sonntag, 23. Februar, 13:30 Uhr, empfangen die Lilien den FC Schalke 04 am heimischen Böllenfalltor. Für beide Teams geht es eher darum, den Abstand nach unten zu vergrößern. Nach oben müssen sie wohl nicht mehr schauen.