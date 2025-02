Bevor der SV Darmstadt 98 am kommenden Sonntag den FC Schalke 04 empfängt, steht für viele Bürger der Gang zur Wahlurne an. Darauf wollen die Lilien noch einmal hinweisen.

Am Sonntag, 23. Februar, empfängt nicht nur der SV Darmstadt 98 den FC Schalke 04. Die deutschen Bürger werden auch an die Wahlurne gebeten, wo sie ihre Stimme für den nächsten Bundestag abgeben können.

Der SV Darmstadt 98 wird zu diesem Anlass in Sondertrikots auflaufen. Unter dem Motto "Demokratie wählen. Gegen Ausgrenzung und Rassismus", welches am 23. Spieltag die Brust der Lilien zieren wird, ruft der Verein dazu auf, von seinen demokratischen Rechten Gebrauch zu machen und sich an der Wahl zu beteiligen.

Die Trikots werden im Anschluss zu Gunsten eines guten Zwecks versteigert. Die Erlöse kommen dem Projekt Lernort Stadion "Bölle macht Bildung" zugute.

Schalke will sich für ein denkwürdiges Hinspiel revanchieren. Nach 3:0-Führung kassierte Königsblau damals eine 3:5-Heimpleite. Den damaligen Trainer Karel Geraerts kostete das den Job. Mittlerweile ist Kees van Wonderen hauptverantwortlich für die Schalker.

Das Statement des SV Darmstadt 98 im Wortlaut:

In wenigen Tagen steht nicht nur ein Heimspiel der Lilien an, sondern auch eine Wahl – ein wichtiger Moment für die Zukunft unseres Landes. Als eingetragener Verein, dessen satzungsgemäßer Vereinszweck lautet, als verbindendes Element zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie Menschen mit und ohne Behinderung zu wirken, wünscht sich der SV 98, dass sich möglichst viele Menschen an dieser Wahl beteiligen und ihre Stimme abgeben.

Der Sport lebt von Vielfalt, von Teamgeist und vom fairen Miteinander. Diese Werte verteidigen wir nicht nur im Stadion, sondern auch in der Gesellschaft. Als sichtbares Zeichen für dieses Engagement werden die Lilien daher in einem Sondertrikot auflaufen.

Darmstadt 98 ist parteipolitisch neutral, das ist in unserer Satzung festgeschrieben. Doch sowohl in der Satzung als auch im Leitbild sind gemeinsame Werte ebenfalls fest verankert. Daran orientieren wir uns als Lilienfamilie jeden Tag, nicht nur zu besonderen Anlässen wie den anstehenden Wahlen.

„Der Verein tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen und anderen diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen entschieden entgegen“, heißt es in der Vereinssatzung des SV 98. Unser Verein und unsere Gesellschaft leben von Vielfalt. Demokratie, Toleranz und Respekt sind für uns unverhandelbar.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen ist es wichtiger denn je, sich für Geschlossenheit und ein gutes Miteinander einzusetzen. Wir rufen daher alle Menschen dazu auf, ihre Stimme für eine offene, demokratische Gesellschaft zu nutzen.