Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Sportdirektor. Er kommt aus Italien, kennt sich in Deutschland aber bereits aus.

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Sportdirektor. Wie der Tabellendritte am Mittwochabend mitteilte, übernimmt Marcel Klos (36) ab dem 1. März 2025 und tritt auf der neu geschaffenen Stelle somit die Nachfolge des ehemaligen Technischen Direktors Enis Hajri an.

Hajri war Ende Dezember noch ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende zurückgetreten. Nun übernimmt Klos, der zuletzt beim italienischen Erstligisten CFC Genua als Technischer Direktor tätig war.

"Wir haben immer wieder betont, dass wir uns nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz stetig weiterentwickeln möchten. Ein Teil dieser Professionalisierung der Strukturen beim FCK ist die Berufung eines Sportdirektors", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen: "Mit Marcel Klos gewinnen wir einen kompetenten und erfahrenen Fachmann, der mit seiner internationalen Expertise eine wertvolle Bereicherung ist."

Und weiter: "Zu seinem Aufgabenbereich zählen unter anderem die Verzahnung zwischen dem Nachwuchsbereich und der Lizenzmannschaft und die Weiterentwicklung des Scoutingbereichs, auch mit Hilfe seines breit aufgestellten Netzwerks. Zudem wird er natürlich eine wichtige Schnittstelle zwischen der Geschäftsführung und dem sportlichen Bereich bilden. Wir freuen uns auf eine konstruktive, professionelle und erfolgreiche Zusammenarbeit."

Der gebürtige Bonner Klos soll in Kaiserslautern unter anderem die Bereiche Nachwuchs und Scouting vorantreiben. Neben Genua war er bereits für Vitesse Arnheim, RB Leipzig und den Hamburger SV tätig. "Ich möchte gemeinsam mit dem Verein und dem Trainerteam die positive Entwicklung weiter vorantreiben", sagte Klos. Derzeit belegt der FCK den Relegationsplatz, am Freitag, 21. Februar, 18:30 Uhr, kommt es zum Duell mit dem Hamburger SV.

Sollte der 1. FC Kaiserslautern das gewinnen, würde er über Nacht am 1. FC Köln und eben dem HSV vorbei an die Tabellenspitze der zweiten Bundesliga springen. Die Kölner sind am Sonntag, 23. Februar, 13:30 Uhr, gegen Fortuna Düsseldorf gefordert.