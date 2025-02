Bei der U20-Südamerika-Meisterschaft verpasst Mauro Zalazar das große Ziel mit Uruguay. Schon bald wird er wieder auf Schalke trainieren.

Statt im Gelsenkirchener Winter verbrachte Mauro Zalazar die vergangenen rund zwei Monate im Sommer Südamerikas. Mit der U20-Nationalmannschaft Uruguays nahm der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler von Schalke 04 an der Südamerika-Meisterschaft in Venezuela teil. Dort erreichte Zalazar mit der Celeste zwar die Finalrunde der besten sechs Teams, doch verpasste das angestrebte Ziel.

Denn mit nur einem Punkt in der Finalrunde belegten Uruguay und Zalazar nur Rang fünf. Mindestens Rang vier wäre nötig gewesen, um die Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft im Chile im Herbst 2025 zu schaffen. Die Brasilianer, die ihren Titel verteidigen konnten, Argentinien, Kolumbien und Paraguay waren zu stark für die Celeste.

Im Team der Uruguayer zählte Mauro Zalazar zu den Spielern, die besonders im Fokus standen. Weil er neben Innenverteidiger Alfonso Montero (17, Juventus Turin) als einziger Spieler außerhalb von Südamerika unter Vertrag steht – und weil sowohl sein älterer Bruder Rodrigo (25, SC Braga) als auch sein Vater José Luis Zalazar (61) A-Nationalspieler von Uruguay waren. Eines Tages zusammen mit Rodrigo für die Nationalmannschaft zu spielen, sei sein größter Traum, sagte Mauro Zalazar während des U20-Turniers in einem Interview.

Während das Turnier für das U20-Team der Celeste mit einer Enttäuschung endete, konnte Mauro Zalazar in Venezuela zumindest Erfahrung und Spielpraxis sammeln. In acht von neun Turnierspielen stand das S04-Talent in der Anfangsformation seines Heimatlandes, nur im bedeutungslosen letzten Vorrundenspiel gegen Venezuela (Uruguay war schon sicher für die Finalrunde qualifiziert) wurde der zentrale Mittelfeldspieler geschont.

Mauro Zalazar wird kommende Woche zurück auf Schalke erwartet

Noch bis zum Wochenende darf Zalazar nach dem Turnier einige Tage Urlaub genießen, ehe es für ihn zurück nach Deutschland geht. Voraussichtlich Anfang der kommenden Woche soll der 19-Jährige zu Schalke 04 zurückkehren und dort einen neuen Anlauf nehmen.

Spielpraxis konnte Zalazar auf Schalke bislang vor allem in der Regionalliga West bei der U23 sammeln. Neunmal spielte der Mittelfeldspieler unter Trainer Jakob Fimpel in der 4. Liga. Zu einem Profi-Einsatz für die Königsblauen hat es für Zalazar bislang nur im DFB-Pokal gereicht. Beim Zweitrunden-Aus in Augsburg (0:3) kam er knapp 20 Minuten zum Einsatz, in der Liga stand er immerhin dreimal im Profi-Aufgebot.