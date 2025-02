Das war nix: Der 1. FC Köln wollte sich im September 2022 in der Abwehr verstärken, jetzt ist der 500.000 Euro teure Zugang von damals nach elf Spielen vorzeitig weg.

Mit damals 21 Jahren sollte Nikola Soldo im September 2022 den nächsten Schritt beim 1. FC Köln gehen. Rund zweieinhalb Jahre später bleibt zu konstatieren: Dieser Plan ist nicht aufgegangen.

Am Dienstagmittag haben die Kölner die Vertragsauflösung mit dem gebürtigen Stuttgarter bekannte gegeben. Ohne Perspektive im Klub hätte Soldo noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag gestanden.

"Nikola ist mit der Bitte auf uns zugekommen, seinen Vertrag bei uns aufzulösen. Da er sich trotz seiner schwierigen sportlichen Situation immer vorbildlich verhalten hat, haben wir dem zugestimmt und ermöglichen ihm diesen Schritt, um seine Karriere auf anderem Wege fortzusetzen. Wir bedanken uns bei Nikola für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball.

Soldo geht mit der mageren Bilanz von elf Einsätzen für die Kölner Profis in zwei Jahren. Die Saison 2023/24 verbrachte er per Leihe beim 1. FC Kaiserslautern. Da sind noch einmal 17 Spiele hinzugekommen. In dieser Saison spielte er nur dreimal für den 1. FC Köln II in der Regionalliga West.

Bei den Profis dagegen musste er zuletzt Jungspunden den Vortritt lassen. Julian Pauli, Elias Bakatukanda und Neo Telle standen allesamt vor ihm. Hier zeigte sich exemplarisch, wie gut die Jugendarbeit des 1. FC Köln funktioniert.

Es zeigte sich jedoch auch, wie wenig Nikola Soldo beim FC zugetraut wird, der einst als Verstärkung für die erste Mannschaft verpflichtet wurde, dann jedoch an Pauli und Bakatukanda nicht vorbeikam. Dann wurde auch Telle eher zugetraut, im Falle des Falles in der Abwehr aushelfen zu können. Soldo hatte schon Anfang Februar im Verein keine Zukunft mehr, eigentlich hätte er sich in diesem Winter einem neuen Verein anschließen können.

Stattdessen füllte er im Spiel gegen Düsseldorf II (0:2) noch einmal den ausgedünnten U21-Kader auf. Auch in den zwei darauffolgenden Spielen gegen Fortuna Köln (3:3) und SC Wiedenbrück (1:0) zählte er zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz.