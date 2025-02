Junioren-Nationalspieler unterschreibt neues Arbeitspapier: Taylan Bulut hat seinen bisher bis 2026 gültigen Vertrag beim FC Schalke 04 vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

Als Rechtsverteidiger absolvierte Taylan Bulut gegen den Karlsruher SC seine insgesamt 19. Partie für die Profis des FC Schalke 04.

"Taylans Entwicklung ist sehr beeindruckend. Mit seiner Ruhe, Dynamik und Passsicherheit hat er sich dank der guten Ausbildung in der Knappenschmiede auf Anhieb in der 2. Bundesliga durchgesetzt. Er überzeugt auf seiner Position regelmäßig mit großem Laufpensum, hoher Geschwindigkeit und gutem Zweikampfverhalten", sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04. "Zugleich bringt er den Willen mit, sein Spiel in allen Bereichen weiter verbessern zu wollen. Dabei wollen wir ihn weiter unterstützen."

"Nach seinen vier Jahren in der Knappenschmiede hat Taylan seit Sommer auch im Profibereich voll überzeugt. Ich möchte allen Nachwuchstrainern und Betreuern danken, die ihn auf diesem Weg begleitet haben", sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. "Nachdem wir in den vergangenen Wochen Max Grüger, Mika Khadr, Luca Podlech, Ayman Gulasi und Zaid Tchibara mit neuen Verträgen ausgestattet haben, freut uns, dass sich auch Taylan für unseren Weg entschieden hat."

Der Rechtsverteidiger sagt über die Verlängerung: "Ich bin dankbar dafür, dass ich nach den wichtigen Jahren in der Knappenschmiede, auf Schalke den Sprung in die Profimannschaft geschafft habe. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und Trainer. Mit guten Leistungen möchte ich es weiter zurückzahlen und mich verbessern."





2006 in Eschweiler geboren, spielte Bulut von 2010 bis 2013 für Germania Dürwiß. Es folgten sieben Jahre bei Bayer 04 Leverkusen, ehe der Defensivspieler in die U15 des FC Schalke 04 wechselte. In der Altersklasse U17 gewann der Junioren-Nationalspieler mit dem S04 im Jahr 2022 die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft und mit der DFB-Elf 2023 die Europameisterschaft. Insgesamt kam der Rechtsfuß bisher in 29 Junioren-Länderspielen zum Einsatz.