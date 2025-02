Schalke: Stadionregie-Panne - S04 schreibt Namen des Youngsters falsch

Zaid Amoussou-Tchibara feierte beim 2:1 gegen den Karlsruher SC sein Zweitliga-Debüt. Dabei gab es eine kleine Panne.

Zaid Amoussou-Tchibara feierte beim 2:1 (2:1) gegen den Karlsruher SC seine Zweitligapremiere beim FC Schalke 04. Nicht nur die Fans, auch die Stadionregie scheint sich noch an den neuen Namen bei den Königsblauen gewöhnen zu müssen.

Oder zumindest diejenige Person, die die Programmierung des Videowürfels vornimmt. Denn als der 18-Jährige in der 69. Minute für Pape Meissa Ba erstmals das Spielfeld der Arena bei einem Pflichtspiel betrat, wurde bei seiner Einwechslung der Name des Youngsters falsch eingeblendet. Ein "s" hatte sich in den Namen des Togolesen eingeschlichen. Zaid Amoussou-Tschibara stand auf dem Videowürfel.

Ihm selbst dürfte es egal gewesen sein. Denn in seiner noch jungen Karriere war die Einwechselung sicherlich ein Meilenstein. Erst kürzlich hatte der im Sommer 2023 von Bayer Leverkusen in die Schalker Knappenschmiede gewechselte Stürmer seinen Vertrag bis zum Sommer 2028 verlängert. Nun folgte also sein erster Pflichtspieleinsatz bei den Profis.

Der 18-Jährige war von der U17 von Bayer Leverkusen in die U19 des FC Schalke 04 zu Norbert Elgert gewechselt, um sich dort das Rüstzeug für seine Karriere zu holen. Nun scheint sich der Wechsel auszuzahlen.





Bereits vor der Winterpause hatte er erste Trainingseinheiten bei Kees van Wonderen mitgemacht und überzeugte die Verantwortlichen daraufhin auch im Trainingslager im türkischen Belek. Der Lohn: Sein neuer Vertrag bei den Knappen.

Zuletzt hatten ihn aber eine Knie-Verletzung ausgebremst, die er sich vor dem ersten Rückrundenspiel bei Eintracht Braunschweig zugezogen hat. Nun erfolgte aber etwas zeitverzögert doch das Debüt in der 2. Bundesliga. Das nächste Spiel ist nun erstmal auswärts am kommenden Sonntag beim SV Darmstadt 98. Und bis zum Heimspiel gegen Preußen Münster dürfte der Fauxpas behoben sein.