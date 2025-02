Zaid Amuossou-Tchibara hat am Sonntag seinen ersten Einsatz in der 2. Liga gehabt. Anschließend sprach Schalkes Sportvorstand auch über die Kommunikation mit U19-Trainer Norbert Elgert.

Die U19 des FC Schalke 04 hat am Sonntag in Bremen den ersten Sieg in der Zwischenrunde der DFB-Nachwuchsliga gefeiert (2:0 - Tore durch Mertcan Ayhan und Malik Tubic).

Und das erneut ohne ihren erfolgreichsten Stürmer Zaid Amoussou-Tchibara. Der hatte wenige Stunden später beim 2:1-Sieg der Profis in der 2. Bundesliga sein Debüt gegeben. In der 78. Minute wurde der Stürmer für Papa Meissa Ba eingewechselt. Die Nervosität war ihm dabei deutlich anzumerken. Zwei Kontergelegenheiten, die eigentlich perfekt für ihn waren, spielte er nicht gut aus und traf falsche Entscheidungen.

Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert war bislang ohnehin nicht davon begeistert, dass Amoussou-Tchibara seit dem Wintertrainingslager durchgehend bei den Profis geblieben ist. Im Training hatte er sich dort auch eine Verletzung zugezogen, die er nun überstanden hat. Elgert hätte sich gewünscht und auch dafür plädiert, dass der bullige und schnelle Angreifer zunächst noch weiteren Feinschliff und Spielpraxis bei der U19 erhält.

Dass es für einen jungen Spieler wie ihn wichtig ist, Spielpraxis zu bekommen, sieht auch Schalkes Sportdirektor Youri Mulder so. Deswegen sei es auch nicht in Stein gemeißelt, dass Amoussou-Tchibara nun dauerhaft bei den Profis zum Einsatz kommt. Er könne durchaus auch mal wieder in der U19 spielen oder bei der U23.

Grundsätzlich gebe es da auch keine Unstimmigkeiten. "Ich weiß nicht, ob das so ist", sagte Mulder. "Ich denke, dass Norbert immer stolz ist, dass Spieler, die bei ihm gespielt haben, zu uns hochkommen. Wir sind in der Kommunikation mit ihm, um das zu genau der richtigen Zeit zu machen. Aber manchmal brauchst du jemanden vielleicht etwas eher, als gewünscht."





Und das sei eben gerade der Fall. "Vorne haben wir mit Emil (Höjlund, die Red.) und Moussa (Sylla, die Red.) zwei Spieler, die ausfallen. Und da hat natürlich Tchibara jetzt Meissa Ba gut ersetzt", sagte Mulder.

Amoussou-Tchibara sei ein Talent. "Jetzt müssen wir das Talent entwickeln. Mit Norbert und Jakob (Fimpel, Trainer der U23 die Red.) zusammen. Weil es kann sein, dass er auch mal wieder da spielt. Und so muss es sein, dass wir eine Vision haben. Und dann kann es auch mal Unstimmigkeiten geben. Kein Problem, Diskussion ist gut."

Ob Amoussou-Tchibara beim nächsten Heimspiel der U19 gegen den FC Bayern München (11.00 Uhr, RS-Liveticker) zum Einsatz kommt, ist allerdings fraglich. Denn die Profis spielen erst am Sonntag beim SV Darmstadt 98.