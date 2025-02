Schalke: Abwärtstrend gestoppt, S04-Talent feiert gegen den KSC sein Profidebüt

Nach zwei Pleiten in Serie kann der FC Schalke wieder durchatmen. Gegen den Karlsruher SC gab es ein 2:1 - der Abstand nach unten ist wieder gewachsen.

Nach zwei Niederlagen in Serie hat der FC Schalke den Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Gegen den Karlsruher SC gab es am Sonntag ein 2:1 (2:1) - damit haben die Königsblauen sieben Punkte Abstand auf den Relegationsplatz.

Schalke, das aus zwei Positionen verändert begann, kam stark in die Partie. Für Tomas Kalas und Max Grüger starteten Taylan Bulut und Paul Seguin. Und gleich der erste Schuss saß. Nach Flanke von Tobias Mohr kam Janik Bachmann zum Abschluss - der S04 führte früh.

In der Folge übernahm der KSC das Kommando und das wurde auch relativ schnell belohnt. Denn nach 25 Minuten erzielte der Gast das 1:1. Leon Jensen wurde von Marvin Wanitzek in Szene gesetzt und traf zum Ausgleich.

Doch der hielt nur neun Minuten, denn Schalke schlug nach einem Standard zurück. Und es war Winterzugang Pape Ba, der nach einem Gestocher vor dem KSC-Tor cool blieb und die Pausenführung für die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen erzielte.





Nach dem Wechsel wollte der KSC den Ausgleich, erzielte den auch, doch Fabian Schleusener stand im Abseits (52.). Es blieb beim 2:1. Nach rund einer Stunde wurde Schalke passiver, aber große Chancen konnte sich der Gast nicht erspielen.

In der 69. Minute gab es beim FC Schalke dann ein Debüt. Denn für den Torschützen Ba wurde Youngster Zaid Amoussou-Tchibara eingewechselt. Für den 18-Jährigen der erste Auftritt in der 2. Bundesliga. Für die S04-U19 traf er in der laufenden Saison in 14 Partien 17 Mal.

Und das Nachwuchstalent half, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Während die Königsblauen bei einigen Kontern die frühzeitige Entscheidunge verpassten, kam der KSC zu keiner großen Möglichkeit mehr.

So spielten Schalke 04 und der Karlsruher SC

Schalke: Heekeren - Bulut, Kamiński, Schallenberg, Murkin - Bachmann (84. Kalas), Seguin (84. Grüger) - Aydin (69. Gantenbein), Karaman, Mohr (69. Hamache) - Ba (69. Amoussou-Tchibara). - Trainer: Van Wonderen

Karlsruhe: Weiß - Pinto Pedrosa (76. Günther), Kobald, Franke (76. Bormuth), Herold - Burnic, Rapp (76. Pfeiffer), Jensen (60. Egloff), Wanitzek - Kaufmann (60. Ben Farhat), Schleusener. - Trainer: Eichner

Tore: 1:0 Bachmann (6.), 1:1 Jensen (25.), 2:1 Ba (34.)

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)

Zuschauer: 62.000