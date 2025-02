Der FC Schalke 04 will gegen den Karlsruher SC das bittere 0:1 in Köln korrigieren - mit dieser Startelf.

Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Abstiegssorgen auf Schalke wieder größer. Laut Trainer van Wonderen stimmt aber die Entwicklung.

Schalkes Trainer Kees van Wonderen mahnt nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück zur Ruhe. Ernsthafte Sorgen um den Revierclub macht sich der Niederländer im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga erstmal nicht. „Wir dürfen nicht in Panik verfallen und müssen die langfristige Linie im Blick behalten. Das tun wir“, sagte van Wonderen vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Nach einigen Achtungserfolgen verlor Schalke zuletzt 2:5 gegen den 1. FC Magdeburg und 0:1 beim 1. FC Köln. Die Königsblauen haben nach 21 Spielen nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. „Wir müssen wachsam sein. Es geht darum, so schnell wie möglich da rauszukommen“, sagte van Wonderen. „Unser Ziel sind erstmal die 40 Punkte. Um erstmal sicher zu sein.“ Aktuell steht die Schalker bei 24 Zählern.

Um drei weitere im Heimspiel gegen den KSC zu sammeln, ändert van Wonderen seine Startelf auf zwei Positionen. Max Grüger rotiert auf die Bank, den Platz des Talentes im defensiven Mittelfeld nimmt Paul Seguin ein, der nach Gelbsperre zurückkehrt. Außerdem fällt Tomas Kalas aus der Mannschaft. An seiner Stelle ist Taylan Bulut dabei. Der Youngster rückt auf die rechte Abwehrseite, Mehmet Can Aydin rutscht dadurch eine Position nach vorne und Ron Schallenberg verteidigt an der Seite von Marcin Kaminski.

In der Spitze erhält Winter-Zugang Pape Meissa Ba die nächste Chance. Sein Debüt in Köln verlief holprig, dennoch stürmt der Senegalese auch gegen den KSC. Im Laufe der Partie könnte Zaid Amoussou-Tchibara seine Profi-Premiere feiern. Der 18 Jahre alte Nachwuchsstürmer gehört erstmals zum Spieltagsaufgebot. Ilyes Hamache muss derweil einmal mehr mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Trotz starker Leistungen als Joker in den letzten Wochen muss sich der Franzose hinter Tobias Mohr anstellen, der auf dem linken Flügel den Vorzug erhält.

Schalke: Die Startelf gegen den Karlsruher SC Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Bachmann, Seguin - Aydin, Karaman, Mohr - Ba