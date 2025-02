SV Rödinghausen Klares Saisonziel: DFB-Pokal - Nächste Hürde: Drittligist SC Verl

Der SV Rödinghausen will wieder in den DFB-Pokal. Dazu müssen die Ostwestfalen am Mittwoch (12.02, 19 Uhr) im Pokalderby gegen Drittligist SC Verl bestehen.