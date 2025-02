Die Schalker Trainingswoche startet mit schlechten Personal-Nachrichten. Zwei Spieler müssen die Einheit vorzeitig abbrechen.

Zwei Tage nach der bitteren 0:1-Niederlage beim 1. FC Köln ist der FC Schalke 04 am Dienstagnachmittag in die Trainingswoche gestartet. Nicht mit auf dem Rasen stand allerdings Stammtorwart Justin Heekeren. Der 24-Jährige ist erkältet und pausiert vorerst.

Ausgeschlossen ist sein Einsatz am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr/Sky) damit aber trotzdem nicht. Bei normalem Genesungsverlauf könnte Heekeren im Laufe der Trainingswoche wieder auf den Platz zurückkehren.

Auf einen möglichen Ausfall von Heekeren wäre Schalke jedoch vorbereitet. Ersatzkeeper Loris Karius (31) ist fit und lauert seit seiner Verpflichtung Mitte Januar auf Bewährungschance in der 2. Bundesliga. Bislang kommt er aber nicht an Heekeren vorbei.

Schalke: Bulut und Seguin wieder dabei - auch U23-Duo darf sich zeigen

Pech hatten die Schalker auch während des Trainings – denn in Aymen Barkok (26) und Derry John Murkin (25) mussten gleich zwei Profis die Einheit angeschlagen abbrechen. Bei Neuzugang Barkok soll es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Genaue Diagnosen stehen aber noch aus.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Nach Erkältung war Rechtsverteidiger Taylan Bulut wieder dabei, vorerst absolviert er allerdings nur Teile der Einheit mit dem Team. Der 19-Jährige verpasste das Köln-Spiel zuletzt, und wurde in der Viererkette von Mehmet Can Aydin ersetzt – der durch einen verunglückten Fehlpass das Siegtor der Domstädter vorbereitet hatte.

Auch Paul Seguin trainierte wieder mit der Mannschaft. Der Mittelfeld-Taktgeber war zuletzt angeschlagen (Rückenprobleme) und fehlte in Köln wegen einer Gelb-Sperre. Einem Einsatz gegen den KSC dürfte nichts im Wege stehen.

Top-Stürmer Moussa Sylla (13 Saisontore) fehlt den Schalkern mit einem Muskelfaserriss weiterhin. Im Training rückt in seiner Abwesenheit U23-Stürmer Peter Remmert zu den Profis auf. Auch Seok-ju Hong aus dem Regionalliga-Team trainierte mal wieder mit dem Lizenzspielerkader – schon im Winter-Trainingslager in Belek war der 21 Jahre alte Südkoreaner Teil der Reisegruppe. Hong ist in der Offensive variabel einsetzbar. Unter Jakob Fimpel spielte er in der U23 schon auf verschiedenen Positionen.