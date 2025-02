Der SV Darmstadt 98 musste sich der SV Elversberg mit 0:3 geschlagen geben. Schlimmer noch: Einem Profi brannten komplett die Sicherungen durch.

Es lief die 76. Minute im Zweitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und der SV Elversberg. Das Spiel war längst entschieden, da mogelte sich Elias Baum noch einmal an dem Darmstädter Fabian Nürnberger vorbei.

Doch was machte Nürnberger? Der Abwehrmann trat Baum heftig in die Beine, ohne Aussicht auf den Ball. Bei der anschließenden Rudelbildung ließ er sich zu einem Würgegriff und einem angedeuteten Schlag hinreißen. Klarer Fall: Rot!

Seinen Trainer Florian Kohfeldt veranlasste das zu sehr deutlichen Worten. "Ich kritisiere sonst nie Spieler öffentlich", sagte Kohfeldt, "aber das darf ihm nie, nie wieder passieren." Es sei eine "brutal dumme Aktion" gewesen.

Nürnberger dürfte für diese Reihe an Unsportlichkeiten eine lange Sperre erwarten. Robin Fellhauer (12. Minute), Maurice Neubauer (42.) und Fisnik Asllani (64.) hatten vor 16.855 Zuschauern zuvor die Treffer für die Saarländer erzielt.

"Wir sind in einer schwierigen Phase. Vorne fehlt die letzte Gier, ein Tor machen zu wollen und hinten die letzte Überzeugung, ein Gegentor verhindern zu wollen. Was lange selbstverständlich war, fehlt uns aktuell ein wenig. Dazu kommen Fehlpässe, die wir so eine lange Zeit nicht hatten. Elversberg war sehr spielstark und für uns schwer zu greifen. Wir wussten, was uns erwartet und waren trotzdem meist einen Schritt zu spät. Dadurch sind auch die Tore entstanden. Die Ausfälle sind natürlich bitter, uns fehlen wichtige Spieler. Trotzdem ist jeder im Kader gut genug, um diese Jungs zu ersetzen. Daran liegt es nicht. Trotzdem sind wir weiterhin von unserem Plan überzeugt und davon, dass wir eine gute Mannschaft sind. Ich bin sicher, dass wir in Braunschweig eine Reaktion zeigen werden", reagierte Darmstadts Clemens Riedel auf das sportliche Resultat.

Die zwischenzeitliche Hoffnung, Darmstadt könne wieder ins Aufstiegsrennen eingreifen, ist damit erst einmal verflogen. Und jetzt wird auch noch Nürnberger fehlen.