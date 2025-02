Die Rückrunde der 2. Liga verspricht weiterhin ein enges Aufstiegsrennen - nach aktuellem Stand aber ohne den FC Schalke 04.

Mit Tabellen, die etwas anderes abbilden, als den bisher absolvierten Teil der Saison, ist es immer so eine Sache. Und doch dürften die Fans des 1. FC Kaiserslautern derzeit sehr gerne auf die Rückrundentabelle der 2. Liga schauen.

Vier Spieltage ist die bisher stark und die Pfälzer stehen an der Spitze. Denn der 1. FC Kaiserslautern hat mit dem jüngsten 1:0 bei Hertha BSC den vierten Sieg in der vierten Partie eingefahren. Im deutschen Profifußball kann da nur der FC Bayern München mithalten, der in der Rückrunde ebenfalls alle Partien gewonnen hat.

Der jüngste Sieg des FCK blieb allerdings nicht ohne Nebengeräusche. Laut Thüringer Polizei gingen etwa 30 bis 40 vermummte Lauterer Fans auf einem Rastplatz nahe Eisenach auf sieben Anhänger von Alemannia Aachen los. Sie verletzten dabei zwei von ihnen und stahlen Fan-Utensilien. Die Fanhilfe Kaiserslautern erhob im Nachgang Vorwürfe gegen die Polizei.

Auf Platz zwei der Rückrundentabelle folgt der Hamburger SV, der bisher zehn Punkte einheimsen konnte. Auch der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg (jeweils neun Punkte) sind derzeit in einem Formhoch.

Vom FC Schalke 04 kann man das nicht behaupten. Die Knappen sind mit vier Punkten aus vier Spielen Dreizehnter. Nur der SSV Ulm 1846, Hertha BSC, Jahn Regensburg (jeweils drei Punkte) und der Karlsruher SC und Darmstadt 98 (jeweils ein Punkt) haben sich in der Rückrunde noch formschwächer gezeigt.

Zuletzt gab es für Schalke ein 0:1 beim 1. FC Köln. "Ich gratuliere Köln und Gerhard zum Sieg. Ich glaube, das Spiel wurde durch einen Moment entschieden, bei der ein junger Spieler eine Einschätzung macht, die er hoffentlich nie wieder macht. Das passiert aber im Fußball. Ich will mutige Spieler auf dem Platz sehen. Fehler gehören dazu. Wir haben noch die Möglichkeit bekommen, den Ausgleich zu erzielen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben unser Bestes gegeben, deswegen können wir zufrieden sein, wie wir in unserem Prozess sind. Wir wollten Köln unter Druck setzen, die Abstimmung war in der ersten Halbzeit aber nicht gut. In der zweiten Halbzeit waren wir nah dran, hier etwas zu holen. Es war aber nicht genug", hatte Schalke-Trainer Kees van Wonderen gesagt.

Schalke will nun am Sonntag, 16. Februar, 13:30 Uhr, gegen den ebenfalls schwach gestarteten KSC den zweiten Dreier der Rückrunde holen und in allen Tabellen klettern.