Während der FC Schalke 04 in der zweiten Liga um Punkte kämpft, weilt U20-Talent Mauro Zalazar bei der Südamerika-Meisterschaft - mit einem ersten Erfolgserlebnis in der Endrunde.

Die Endrunde der U20-Südamerika-Meisterschaft stand bisher noch nicht im Zeichen der uruguayischen Nachwuchstalente. Im dritten Spiel haben die Urguayer am Dienstag, 11. Februar, aber tatsächlich den ersten Punkt geholt.

Beim 1:1 gegen Chile kam auch Schalke-Talent Mauro Zalazar zum Einsatz. Der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler durfte von Beginn an ran. Es war sein sechster Startelfeinsatz im siebten Spiel. Lediglich das Gruppenspiel gegen Venezuela sah er sich von der Bank aus an.

Ironischerweise das einzige Gruppenspiel, das Uruguay verloren hat. Gegen Chile gab es zuvor ein 2:1, gegen Paraguay ein 6:0 und gegen Peru ein 2:0. Vor dem Venezuela-Spiel war Uruguay bereits als Gruppensieger durch. Verfolger Paraguay hätte einen hohen Sieg gegen Chile gebraucht, um Uruguay noch abzufangen. Am Ende stand aber "nur" ein 2:1.

In der Finalrunde verlor Uruguay bisher zweimal unglücklich knapp: 0:1 gegen Brasilien und 1:2 gegen Argentinien. Der Titel ist somit schonmal in jedem Fall futsch. Die kommenden beiden Spiele gegen Paraguay und Kolumbien haben dennoch eine große Bedeutung für Uruguay. Denn die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich am Ende für die U20-Weltmeisterschaft, die im Herbst in Chile ausgetragen wird.

Zalazar hat in dieser Saison bisher lediglich für die Regionalliga-Reserve der Königsblauen gespielt. Neunmal durfte er ran, zuletzt Anfang November. Seit Anfang Dezember ist er für Länderspiele abgestellt.

Schalke hat Zalazar im Sommer 2019 aus der U19 des FC Granada geholt. Mit der Familie Zalazar haben die Königsblauen bereits gute Erfahrungen gemacht. Mauros Bruder Rodrigo reifte bei Schalke zum Stammspieler und Publikumsliebling und stieg mit Königsblau in der Saison 2021/22 in die Bundesliga auf. Mittlerweile spielt er für den portugiesischen Klub SC Braga. Im Sommer 2023 hat Schalke im Gegenzug dafür rund sechs Millionen Euro kassiert.