Gegen Schalke gegen dem 1. FC Köln immer die Verteidiger aus. So kam erneut ein Eigengewächs zu seiner Zweitliga-Premiere. Neo Telle konnte es kaum fassen.

Der 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga beide Partien gegen den FC Schalke gewonnen - auch wenn für die Königsblauen beide Male mehr drin gewesen wäre.

Im Hinspiel gab es in Gelsenkirchen ein 1:3, wobei Köln bereits eine Minute nach der Pause 3:0 führte. Doch nach dem Anschluss wackelte Köln und hätte das 2:3 gezählt, Tobias Mohr hauchdünn im Abseits, der Ausgleich wäre im Bereich des Möglichen geblieben.

Im Rückspiel gab es nun in Köln das 1:0. Wobei die Kölner - geschlaucht durch die 120 Minuten unter der Woche im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen - am Ende komplett am Limit agierten. Doch sie brachten das knappe Ergebnis über die Zeit und feierten die Tabellenführung.

Doch außer den sechs Punkten feierte man in Köln auch die Tatsache, dass in beiden Begegnungen FC-Eigengewächse ihre Zweitliga-Premiere erleben durften. Im Hinspiel war es Elias Bakatukanda, der in der 71. Minute für Dominique Heintz eingewechselt wurde.





Am Sonntag in Köln gab es wieder einen Notstand in der FC-Abwehr. Julian Pauli und Luca Kilian waren verletzt, Kapitän Timo Hübers gesperrt und Eric Martel, der dafür in die Dreierkette rückte, musste mit muskulären Problemen zur Pause raus.

Und FC-Trainer Gerhard Struber entschied sich nicht, auf eine Viererkette umzustellen. Er brachte den 19-jährigen Neo Telle, der so seinen ersten Profieinsatz feiern durfte. In der Vorbereitung machte das Talent auf sich aufmerksam, nun schlug seine Stunde in Gelsenkirchen.

Nach der Partie gab es viel Lob für den Youngster. Struber sagte: "Ich finde es cool, wenn wir aus unserem eigenen Klub Jungs nachentwickeln, die reinspringen können. Für Neo ist es ein Moment, den er sehr genießt. Er wurde auch gefeiert in der Kabine, weil er es sich verdient hat durch die guten Leistungen in den Testspielen und auch in der Vorbereitung.“

Der Spieler selber fasste nach seinen ersten 45 Minuten in Liga 2 zusammen: "Es ist verrückt für mich, eine Riesenehre. Ich kann es noch gar nicht so richtig wahrnehmen, es sind zu viele Gefühle. Seit ich ein kleines Kind bin, arbeite ich darauf hin. In so einem Spiel das Debüt zu geben, das berührt mich, es ist unbeschreiblich."