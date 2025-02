Schalke 04: Karaman verpasst das 1:1 - S04 unterliegt am Ende völlig platten Kölnern

Da war mehr drin: Gegen am Ende völlig platte Kölner konnte der FC Schalke die Partie nicht drehen und blieb beim 0:1 (0:1) beim Spitzenreiter ohne Punkte.

Der FC Schalke hatte in der 2. Fußball-Bundesliga die schwierige Auswärtsaufgabe beim Spitzenreiter 1. FC Köln vor der Brust.

Nach 90 Minuten musste sich der S04 in einer schwachen Partie mit 0:1 (0.1) geschlagen geben.

Schalke-Trainer Kees van Wonderen musste in Köln ordentlich rotieren. Denn Paul Seguin war gelbgesperrt, Taylan Bulut krank und Moussa Sylla fehlte wegen eines Muskelfaserrisses. Anton Donkor musste so raus, weil Derry Murkin wieder dabei war. Neben Murkin kamen auch Tomas Kalas, Janik Bachmann und Winterzugang Pape Meïssa Ba in die erste Elf. Der Anfang der Woche aus Mainz geholte Aymen Barkok saß auf der Bank.

Im Spiel merkte man, dass Schalke wichtige Spieler fehlten und Köln den dramatischen Pokalfight am Mittwoch bei Bayer Leverkusen über 120 Minuten in den Knochen hatte.





Dementsprechend stand die Defensive im Fokus, nach vorne ging bei beiden Teams so gut wie nichts. Schalke hatte eine gute Szene. Nach einem ruhenden Ball kam Marcin Kaminski auf einmal frei vor Marvin Schwäbe zum Abschluss, der der FC-Keeper konnte parieren.

Besser machte es Köln mit seinem ersten Torschuss zwei Minuten vor der Pause - allerdings unter tatkräftiger Unterstützung von S04-Rechtsverteidiger Mehmet Aydın. Der wollte nach einer Flanke per Brust für seinen Torwart Justin Heekeren ablegen, doch er übersah Linton Maina, der sich den Ball schnappte und auf Damian Downs legte, der ins leere Tor schieben konnte. Schalke ließ nichts zu - lag zur Pause aber dennoch mit 0:1 zurück.

So spielten der 1. FC Köln und Schalke

Köln: Schwäbe - Schmied, Martel (46. Telle), Heintz - Gazibegović, Huseinbasic (72. Thielmann), Olesen (57. Finkgräfe), Pacarada - Ljubicic (57. Kainz) - Downs (81. Rondic), Maina. - Trainer: Struber

Schalke: Heekeren - Aydin (63. Gantenbein), Kalas, Kamiński, Murkin - Grüger (81. Younes), Schallenberg, - Karaman, Bachmann (63. Barkok), Mohr (81.Antwi-Adjei) - Ba (63. Hamache). - Trainer: Van Wonderen

Tor: 1:0 Downs (43.)

Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)

Nach dem Wechsel gab es beim FC ein Debüt, denn nach der Verletzung von Eric Martel rückte der 19-jährige Neo Telle in die Mannschaft. Schalke versuchte nun, offensiver zu agieren, das gab Köln Konterchancen, die man aber nicht nutzen konnte.

Auf der anderen Seite hatte Schalke eine dicke Möglichkeit nach einem Patzer von Joël Schmied - doch Bachmann scheiterte aus wenigen Metern an Schwäbe. Schalke wurde jetzt besser, Köln immer müder und schwächer.

Doch die Offensive der Schalker wurde nicht belohnt. Köln warf sich defensiv in alles rein, die Königsblauen hatten zu wenige Ideen, um den Riegel der Gastgeber zu knacken. In der 91. Minute gab es doch noch die Gelegenheit zum 1:1, doch Kenan Karaman verpasste den Ausgleich aus wenigen Metern.

So blieb es nach 90 Minuten auf spielerisch höchst überschaubarem Niveau beim 1:0 für den FC.