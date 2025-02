BVB II Topscorer fehlt weiterhin - so soll in Osnabrück die Trendwende gelingen

Zum Abschluss des 23. Drittliga-Spieltags trifft Borussia Dortmunds U23 auf den VfL Osnabrück. Der BVB II will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur.