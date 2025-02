Preußen Münster: "Uns tut es gerade sehr weh" - HSV-Maskenmann schlägt zu

Zum Start des 21. Spieltags musste sich Preußen Münster gegen den Hamburger SV mit 1:2 geschlagen geben. Grund für die zweite Niederlage in Folge war ein ebenso später wie umstrittener Elfmetertreffer.

In der Vorwoche musste HSV-Trainer Merlin Polzin noch auf die Dienste seines torgefährlichsten Mannes verzichten. Davie Selke hatte sich einer Operation am Jochbein unterziehen müssen, die einen Einsatz beim jüngsten 2:2-Remis gegen Hannover 96 unmöglich machte.

Dank einer eigens angefertigten und unter der Woche modifizierten Maske konnte Polzin den Stoßstürmer beim Auswärtsspiel in Münster erstmals wieder aufbieten. Selke zahlte das Vertrauen seines 34-jährigen Coaches eindrucksvoll zurück: mit einem Doppelpack, der den Rothosen bei einem aufopferungsvoll kämpfenden Aufsteiger einen glücklichen 2:1 (1:1)-Sieg bescherte.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit egalisierte der Ex-Kölner die zwischenzeitliche Münsteraner Führung – ausgerechnet per Kopf. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war Selke erneut im Mittelpunkt: Im intensiven Duell mit Lukas Frenkert ging der Mittelstürmer zu Boden, woraufhin Schiedsrichter Wolfgang Haslberger umgehend auf den Punkt zeigte. Selke trat nach dem mindestens fragwürdigen Pfiff selbst an und ließ SCP-Torhüter Johannes Schenk erneut keine Chance.

Uns tut es gerade sehr weh, weil wir zwei Spiele in Folge sehr spät verloren haben. Preußen-Trainer Sascha Hildmann

„Ich trainiere sehr viele Elfmeter und ich will Verantwortung übernehmen“, betonte der Matchwinner nach Spielschluss. „Jeder Elfer muss sitzen“, ergänzte er voller Selbstbewusstsein. Wohlwissend, dass dieser spielentscheidende Strafstoß für den aufstiegsambitionierten HSV besonders wichtig werden könnte.

„Wenn man in der 94. Minute das Siegtor macht, gehört natürlich Spielglück dazu“, sagte Polzin, der mit seinem Team zumindest vorerst die Tabellenführung eroberte.

Während beim Hamburger Tross folglich beste Laune angesagt war, musste die Hildmann-Elf nach dem 1:2 in Kaiserslautern erneut eine Last-Minute-Niederlage hinnehmen. „Uns tut es gerade sehr weh, weil wir zwei Spiele in Folge sehr spät verloren haben“, gab Münsters Rekordtrainer einen Einblick in die schwarz-weiß-grüne Gefühlswelt.