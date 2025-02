Der 1. FC Köln muss vier Tage nach dem kräftezehrenden Pokalspiel in Leverkusen gegen Schalke ran. Fünf Spieler werden ausfallen, ein Akteur ist fraglich.

Nach dem Pokal-Drama bei Bayer Leverkusen (2:3 nach Verlängerung) steht für den Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln am Sonntag (13:30 Uhr) der Alltag in der Liga an.

Die Frage vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 stellt sich: Wie haben die Kölner die 120 Minuten und das späte Ausscheiden verkraftet? Hat die Niederlage Spuren hinterlassen oder eine Jetzt-erst-recht-Stimmung erzeugt, weil man sich beim amtierenden Deutschen Meister stark präsentierte?

Vor den 90 Minuten gegen Schalke ist es auf jeden Fall so, dass Coach Gerhard Struber weiter nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Fünf Ausfälle sind sicher, darunter die von Kapitän Timo Hübers und Top-Stürmer Tim Lemperle, der im Sommer zur TSG Hoffenheim wechselt. Zudem steht hinter dem Einsatz von Florian Kainz noch ein Fragezeichen.

Dafür gab es eine Entwarnung bei Max Finkgräfe, der nach einem Zusammenprall im Pokalderby bei Bayer Leverkusen benommen ausgewechselt werden musste.

Sportlich wollen die Kölner gegen Schalke den ersten Platz verteidigen, hinter den Kulissen geht die Suche nach einem neuen Geschäftsführer los. Denn wie der FC vermeldete, wird Geschäftsführer Markus Rejek seinen Posten ab sofort räumen.

Rejek hatte vor dem Jahreswechsel angekündigt, dass er seinen bis Juni 2025 laufenden Vertrag als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb aus persönlichen Gründen nicht verlängern werde.

„Markus Rejek hat seine Aufgaben in den vergangenen Tagen in die Hände seiner Geschäftsführer-Kollegen Philipp Türoff und Christian Keller übergeben. Wir als Vorstand sind bereits intensiv in die Suche nach einer geeigneten Nachfolge eingestiegen. Wir bedanken uns bei Markus, Philipp und Christian, dass sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, auch in dieser Phase gut aufgestellt zu sein, um dem Prozess den gebotenen Raum geben zu können“, erklärt FC-Präsident Dr. Werner Wolf. „

So könnte der 1. FC Köln gegen den FC Schalke spielen

Schwäbe - Schmied, Martel, Heintz - Gazibegovic, Ljubicic, Huseinbasic, Finkgräfe - Waldschmidt - Downs, Maina

Es fehlen: Christensen (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Hübers (5. Gelbe Karte), Kilian (Kreuzbandriss), Lemperle (Muskelverletzung), Uth (Muskelverletzung in der Wade)

Sperren drohen: Ljubicic, Martel, Pacarada, Thielmann, Waldschmidt