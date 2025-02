Schalke-Durchstarter Taylan Bulut wurde zuletzt mit einem Verbandswechsel in Verbindung gebracht. Nun bezog sein Berater Stellung.

Um Taylan Bulut gibt es derzeit einige Gerüchte. Bleibt er beim FC Schalke 04? Verlängert er seinen Vertrag? Und falls ja: wann? Und zu welchen Konditionen? Oder verlässt der Shootingstar die Königsblauen doch?

Eine weitere Frage betrifft Buluts mögliche Karriere in der Nationalmannschaft. Der 19-Jährige durchläuft seit der U16 die deutschen Junioren-Auswahlen. Türkische Medien berichteten zuletzt, dass Bulut vor einem Verbandswechsel stehe. Der türkische Verband soll sich schon länger um ihn bemühen. Einem Bericht der Zeitung „Sabah“ zufolge soll das S04-Juwel sogar eine Einladung zum türkischen U20-Nationalteam angenommen haben.

Doch das stimmt offenbar nicht. „Taylan hat kein Bestreben, einen Verbandswechsel durchzuführen und fühlt sich beim DFB gut aufgehoben“, bekräftigt sein Berater Peter Neumann am Mittwoch in der Sportbild. Aktuell ist Bulut Teil der von Hanno Balitsch trainierten U19. Dort kam er zuletzt regelmäßig zum Einsatz. 2023 gewann Bulut mit dem DFB-Nachwuchs an der Seite seines früheren Schalke-Teamkollegen Assan Ouedraogo die U17-Europameisterschaft.

Mit seinen Leistungen auf Schalke spielt sich der Defensivspezialist zunehmend in den Fokus. Am letzten Spieltag der Vorsaison feierte er sein Profidebüt, inzwischen ist er Stammspieler und Leistungsträger auf der rechten Abwehrseite. Seit dem siebten Spieltag stand er immer in der Startelf (15 Einsätze, ein Tor, eine Vorlage).

Bald könnte für Bulut der nächste Schritt auf Nationalmannschaftsebene anstehen. Zeitnah dürfte Bulut zu einem Thema für die U20 oder womöglich sogar U21 werden. Verbandswechsel sind in diesen Altersklassen möglich. Erst im Bereich der A-Nationalmannschaft ist es möglich, sich für eine Nation festzuspielen. Bulut bieten sich gar drei Optionen: Neben Deutschland und der Türkei dürfte er auch für Montenegro auflaufen - das Heimatland seiner Mutter.

„Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich schaue, was auf mich zukommt. Dann entscheide ich das mit meiner Familie zusammen“, sagte Bulut vor einigen Wochen diplomatisch. Die nächste Länderspielpause steht im März an. Dann sind auch die Junioren-Nationalspieler im Einsatz. Taylan Bulut wird aller Voraussicht nach mit dem DFB unterwegs sein.