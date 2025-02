Schalkes Mauro Zalazar spielt aktuell in Venezuela bei der U20-Südamerikameisterschaft. Dort traf er auf den Sohn einer echten S04-Legende.

Mauro Zalazar fehlt dem FC Schalke 04 schon seit dem Beginn der Rückrunde. Das wird auch erstmal so bleiben, denn weil sich die U20 von Uruguay mit drei Siegen in vier Vorrundenspielen für die Endrunde der Südamerikameisterschaft qualifiziert hat, bleibt Zalazar noch bis zum 16.2.25 in Venezuela.

Dort findet die U20-Südamerikameisterschaft in diesem Jahr statt. Und zwar nach einem etwas anderen Modus, als wir das in Europa von großen Turnieren gewohnt sind. In der Endrunde bestreitet jedes Team sechs Spiele. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt am Ende den Titel. Die vier besten Mannschaften dürfen an der U20-Weltmeisterschaft im Herbst in Chile teilnehmen.

Dort würde Uruguay als Titelverteidiger antreten. Denn die "Urus" sind aktueller U20-Weltmeister. Bei der aktuellen U20-Südamerikameisterschaft hat Uruguay in der Endrunde allerdings einen Fehlstart hingelegt. Gegen Brasilien gab es eine knappe 0:1-Niederlage für Mauro Zalazar und sein Team. Und daran war auch der Sohn einer Schalke-Legende beteiligt.

Filipe Bordon, Sohn von Marcelo Bordon, wurde kurz vor dem Ende des Spiels eingewechselt, um den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit zu bringen. Denn Filipe, der 2005 während Bordons Zeit bei den Königsblauen geboren wurde, ist wie sein Papa Innenverteidiger. Seit dem vergangenen Sommer spielt er bei Lazo Rom. In der Serie A kam er noch nicht zum Einsatz, dafür regelmäßig im Nachwuchsteam der Italiener.

Und Mauro Zalazar? Der stand in der Startelf für Uruguay, spielte 77 Minuten durch und konnte die Niederlage in der Nacht zum Mittwoch nicht verhindern. In der Folge stehen noch Spiele gegen Argentinien (7.2.), Chile (11.2.), Paraguay (13.2.) und Kolumbien (16.2.) an.

In der Hinrunde spielte Zalazar neunmal für die U23 des S04, hatte aber noch deutliche Startschwierigkeiten.